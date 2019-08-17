علي حازم يحصد ذهبية الجودو بدورة الألعاب الأفريقية

حصد علي حازم لاعب المنتخب الوطني للجودو، ذهبية دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، بعد التغلب على نظيره التونسي في المباراة النهائية لوزن تحت 90 كيلوجرام، بنتيجة الإيبون، على صالة مولاي الأمير عبد الله بمدينة الرباط.

وفاز لاعب مصر في الدور نصف النهائي على بطل الكونغو، قبل أن يتوج بالميدالية الذهبية في النهائي.

ورفع حازم رصيد مصر لثلاث ذهبيات وثلاث برونزيات في دورة الألعاب الأفريقية.

وكان حقق الثنائي عثمان عبدالله، وعبدالغني عبدالرحمن، ميداليتان برونزيتان في الجودو في دورة الألعاب الإفريقية حيث حقق عثمان عبدالله الميدالية البرونزية في وزن 81 كيلو بينما حقق عبدالغني عبدالرحمن الميدالية البرونزية في وزن 73 كيلو.