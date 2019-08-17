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نهائي مونديال اليد للناشئين.. بث مباشر مصر ضد ألمانيا

05:56 م | الأحد 18 أغسطس 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
نهائي مونديال اليد للناشئين.. بث مباشر مصر ضد ألمانيا

المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد

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يقدم "الوطن سبورت" بث مباشر لمباراة المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد أمام ألمانيا في نهائي بطولة العالم لناشئي كرة اليد، والمقامة فعالياتها خلال الفترة الحالية في مقدونيا.

ومن المقرر إقامة تلك المواجهة بين المنتخبين الألماني والمصري في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

وتذاع تلك المواجهة المرتقبة بين كلا المنتخبين المصري والألماني لناشئي كرة اليد على قناة "تايم سبورت".

وكان المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد قد نجح في التأهل لنهائي بطولة كأس العالم للناشئين عقب الانتصار في الدور نصف النهائي على البرتغال بنتيجة 41-36.

على الجانب الآخر، تأهل المنتخب الألماني إلى نهائي مونديال الناشئين عقب انتصاره على المنتخب الدنماركي بالدور نصف النهائي.

بث مباشر لمباراة مصر وألمانيا في نهائي مونديال الناشئين من هنا:

مشوار صغار الفراعنة في بطولة العالم 

وكان المنتخب الوطني قد انتصر في دور المجموعات على كلًا من السويد بنتيجة 32-29، والصين تايبيه بنتيجة 36-25، وكندا بنتيجة 47-20، بجانب الفوز على المجر 31-24 في ختام دور المجموعات، وتعرض الفريق لخسارة وحيدة كانت أمام فرنسا بالجولة الثانية بدور المجموعات بنتيجة 24-28.

وفي الدور ثمن النهائي انتصر الفراعنة على المنتخب السلوفيني بنتيجة 30-23، فيما فاز الفريق أيضًا على نظيره الأيسلندي بنتيجة 35-31 في الدور ربع النهائي من البطولة العالمية.

وفي نصف النهائي فاز المنتخب الوطني على نظيره البرتغالي بنتيجة 41-36.

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