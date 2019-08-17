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قائمة شرف صُناع التاريخ.. تعرف على أبطال العالم لناشئي اليد

08:38 م | الأحد 18 أغسطس 2019
كتب: أحمد موسى
قائمة شرف صُناع التاريخ.. تعرف على أبطال العالم لناشئي اليد

منتخب مصر لليد

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نجح المنتخب الوطني في التتويج ببطولة العالم لناشئي كرة اليد لأول مرة في التاريخ، وذلك عقب انتصاره في نهائي بطولة العالم للناشئين على ألمانيا بنتيجة 32-28، وذلك في البطولة، التي أقيمت فعالياتها في مقدونيا.

وكان المنتخب الوطني الطرف الأفضل طوال معظم أوقات اللقاء، حيث نجح صغار الفراعنة في إنهاء الشوط الأول من المباراة بالتقدم على المانشفت بنتيجة 19-13.

وتأهل ناشئو الفراعنة إلى الدور النهائي، وذلك عقب انتصاره على البرتغال، في نصف النهائي من البطولة بنتيجة 41-36.

على الجانب الآخر، نجح المنتخب الألماني في التأهل إلى نهائي المونديال العالمي، وذلك عقب تجاوزه عقبة الدنمارك في الدور نصف النهائي.

ويعرض لكم الوطن سبورت صناع التاريخ لمنتخب ناشئي اليد بعد الفوز بكأس العالم لكرة اليد.

وجاءت قائمة أسماء لاعبى منتخبنا الوطنى كالتالي:

حسن وليد لاعب نادي الشمس- أحمد هشام لاعب نادي هيليوبليس – مهاب سعيد لاعب النادي الأهلي – عبد الرحمن حميد لاعب النادي الأهلي – ياسر سيف لاعب النادي الأهلي – يوسف علاء – يوسف حسن لاعب نادي الجيش – محمد سمير لاعب نادي الزمالك – سيف هانى لاعب نادي الشمس – زياد احمد لاعب طلائع الجيش – إبراهيم السيد – عمر عطية لاعب النادي الأهلي – مؤمن حسام لاعب طلائع الجيش – عمر الجيار لاعب نادي هيلوبليس – مازن رضا لاعب نادي الزمالك – عبد الفتاح على لاعب نادي سبورتينج.

فيما تضم البعثة 

أعضاء باقي البعثة والجهاز الفني كل من:

عبده عبد الوهاب رئيسا للبعثة – مجدي أبو المجد مدير فني – حسين زكي مدرب عام – حمادة الروبي مدرب حراس مرمى – محمد عبد المنعم مدير إداري – المهندس محمد إمام محلل فني – دكتور عمرو عصام طبيب المنتخب.

مشوار مشرف لمنتخب مصر في مونديال العالم لناشئي اليد

واستهل المنتخب الوطني مشاركته في البطولة بالانتصار على السويد بنتيجة 32-29 في الجولة الأولى من دور المجموعات من البطولة، قبل التعرض للخسارة على يد فرنسا بنتيجة 24-28، ثم الانتصار على الصين تايبيه بنتيجة 36-25، والفوز على كندا بنتيجة 47-20، وأخيرًا الفوز على المجر بنتيجة 31-24 في ختام دور المجموعات، ليتصدر الفريق المجموعة الثانية من البطولة برصيد 8 نقاط.

وفي الدور ثمن النهائي، انتصر المنتخب الوطني على سلوفينيا بنتيجة 30-23، قبل الانتصار على منتخب أيسلندا في الدور ربع النهائي من البطولة بنتيجة 35-31.

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