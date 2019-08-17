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عاجل.. غلق باب الترشح في انتخابات الزمالك التكميلية.. وحسم 4 مقاعد بالتزكية

10:44 م | الأحد 18 أغسطس 2019
كتب: محمود فؤاد
عاجل.. غلق باب الترشح في انتخابات الزمالك التكميلية.. وحسم 4 مقاعد بالتزكية

نادي الزمالك

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أغلقت اللجنة التى تستقبل طلبات الترشح فى انتخابات الزمالك التكميلية، باب الترشح للتقدم فى الانتخابات والمقرر لها أيام 5، و6، و7 من الشهر المقبل.

حيث تقدم في الانتخابات التكميلية للقلعة البيضاء ثلاثة مرشحين على مقعد العضوية، وهم: "أحمد مرتضى عضو مجلس الزمالك السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح نجم النادي لكرة السلة السابق، وحمادة أنور مدير قطاع الناشئين بنادى الزمالك على مقعد العضوية.

وفي ذات السياق تقدم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية بأوراق ترشحه على منصب أمين الصندوق، وتقدم أيضا محمد رحمي بأوراق ترشحه على منصب أمين الصندوق.

وأعلن رئيس الزمالك مؤخرًا إقامة انتخابات تكميلية لنادي الزمالك أيام 5، و6، و7 سبتمبر المقبل وانتخاب 3 أعضاء لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى أمين الصندوق.

وقد تم حسم 4 مقاعد بالتزكية، حيث ضمت القائمة النهائية للمرشحين كل من: الفنان أشرف زكى على منصب أمين الصندوق وأحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض على منصب العضوية بينما انسحب محمد رحمى من الترشح على منصب أمين الصندوق.

غرامة مالية عن المتغيبين بالجمعية العمومية

وأعلن رئيس نادي الزمالك، في وقت سابق، عن إقامة الانتخابات التكميلية للنادي الأبيض أيام 5، و6، و7 سبتمبر المقبل، وتم انتخاب 3 أعضاء لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى أمين الصندوق.

وفي الوقت ذاته الذي قرر مجلس إدارة نادي الزمالك فرض غرامة مالية قدرها 300 جنيه على كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأبيض، في حال التغيب عن حضور الجمعية العمومية للزمالك.

الزمالك يواجه المقاصة في الكأس ببرج العرب

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد خاطب الأمانة العامة لوزارة الدفاع بطلب من أجل إقامة المباراة المرتقبة بين فريقي الزمالك ومصر للمقاصة، والتي من المقرر أن تقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم 28 أغسطس الحالي في إطار مباريات دور الـ 8 لبطولة كأس مصر بستاد الجيش ببرج العرب بدلاً من إقامتها بستاد السلام.

يذكر أن الزمالك قد استهل موسمه بالانتصار على فريق ديكيداها الصومالي، في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بسباعية نظيفة.

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