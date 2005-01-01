بعد حصد مونديال العالم.. استقبال تاريخي لأبطال منتخب اليد بالذهب والورود

بالذهب والورود، سيتم استقبال أبطال العالم من رجال بعثة منتخب مصر لناشئى كرة اليد على أرض الوطن اليوم بعد التتويج ببطولة العالم تحت 19 عاماً، التى أقيمت فى مقدونيا، بعد التغلب على المنتخب الألمانى فى المباراة النهائية بنتيجة 32 - 28، ليحصد أبطال اليد الميدالية الذهبية لأول مرة أفريقياً وعربياً.

وحرص رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بتوجيه التهنئة للأبطال عقب التتويج باللقب، مشيداً بالأداء البطولى والرجولى لجميع أعضاء المنتخب، طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفنى الوطنى بقيادة مجدى أبوالمجد، ليصبحوا نموذجاً يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات.

ويتسابق اتحاد اليد ووزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية، لتنظيم استقبال يليق بأبطال العالم، من البعثة التاريخية التى ضمت من اللاعبين، عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هانى، وحسن وليد قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح على، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفى، وياسر سيف، بالإضافة إلى الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة مجدى أبوالمجد، المدير الفنى، وحسين زكى، المدرب العام، وحمادة الروبى، مدرب حراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم، المدير الإدارى، ويتولى مهمة التحليل الفنى المهندس محمد إمام، والدكتور عمرو عصام، طبيب المنتخب، فيما يرأس البعثة عبده عبدالوهاب.

الشباب والرياضة تكافئ كل لاعب بـ122 ألف جنيه.. والاتحاد الدولى يكرمهم بجوائز الأفضل

وعقب الفوز التاريخى أعلنت وزارة الشباب والرياضة دعمها الكامل لأبطال مصر، بعد الأداء الرجولى فى البطولة، وشدّدت على أنهم استحقوا اللقب عن جدارة واستحقاق، وأنه سيتم صرف مكافأة خاصة للاعبين بعد تحقيق هذا الإنجاز الكبير، حيث من المقرر أن يتم صرف 122 ألفاً و500 جنيه لكل لاعب، بعد هذا الإنجاز الرائع، وسيتم اعتمادها فور عودة الوزير من المغرب.

وأوضح اتحاد اليد أنه على مدار البطولة تم صرف مكافآت الفوز للاعبين، بواقع 100 دولار لكل لاعب بعد تخطى دور المجموعات، ثم 200 دولار بعد تخطى دور الـ16، ثم 300 دولار بعد عبور ربع النهائى، و400 دولار عقب تخطى قبل النهائى، و500 دولار بعد الفوز بالنهائى وحصد اللقب، ليصبح الإجمالى فى النهاية 1500 دولار مكافآة فورية لكل لاعب.

وسيطرت مصر على العديد من الجوائز الفردية فى البطولة، حيث أعلن الاتحاد الدولى لكرة اليد، اختيار المصرى أحمد هشام (دودو) كأفضل لاعب فى بطولة العالم للناشئين، وتوج حسن وليد بجائزة هداف البطولة، بعدما نجح فى إحراز 51 هدفاً للفراعنة على مدار مشوارها، حتى حصد الميدالية الذهبية.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة اليد، التشكيل الأمثل لبطولة العالم، الذى شهد وجود لاعبين من منتخب مصر، حيث ضم فى حراسة المرمى عبدالرحمن حميد (مصر)، الجناح الأيسر ألكسندر ريمان (ألمانيا)، الظهير الأيسر حسن وليد (مصر)، المدافع لورتز ليجر (الدنمارك)، الظهير الأيمن مارتيم كوستا (البرتغال)، الجناح الأيمن دانيل كيسكس (المجر)، لاعب الدائرة توم برجنر (ألمانيا).

وعلى مستوى البطولة، أصبح الفراعنة، أول منتخب غير أوروبى يتوج ببطولة العالم لناشئى اليد تحت 19 عاماً، لكنه هو الثانى من خارج القارة الأوروبية فى لعب المباراة النهائية، حيث سبقه منتخب كوريا الجنوبية الذى صعد لنهائى بطولة العالم عام 2005، لكنه خسر المباراة النهائية أمام صربيا.

وتعد البطولة التى اختتمت أمس الأول فى مقدونيا النسخة الثامنة تاريخياً، والتى توج ناشئو اليد أبطالاً لها، حيث كانت النسخة الأولى عام 2005 بقطر، وحقق منتخب مصر المركز السادس، أما الثانية فكانت عام 2007 فى البحرين وأحرزت مصر المركز الخامس، فيما كانت الثالثة عام 2009 بتونس، واحتل المنتخب الوطنى المركز الـ12.

أما النسخة الرابعة من بطولة العالم فكانت بالأرجنتين عام 2011، واحتل ناشئو الفراعنة المركز الخامس، فيما استضافت المجر النسخة الخامسة من البطولة عام 2013، واحتل المنتخب الوطنى المركز الـ14، فيما كانت بطولة العالم بنسختها السادسة عام 2015 فى روسيا، واحتل ناشئو الفراعنة المركز الـ15، أما النسخة الماضية من بطولة العالم، فكانت عام 2017، وأقيمت بجورجيا، وحقق المنتخب المصرى المركز الـ14.