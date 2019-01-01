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فيديو.. مدرب "شباب اليد": تفوق المنتخبات الوطنية جاء نتيجة مجهود جماعي

02:52 ص | الثلاثاء 20 أغسطس 2019
كتب: محمود البدوي
فيديو.. مدرب "شباب اليد": تفوق المنتخبات الوطنية جاء نتيجة مجهود جماعي

طارق محروس

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أعرب كابتن طارق محروس، المدير الفني لمنتخب شباب كرة اليد، عن سعادته البالغة بعد حصد منتخب الناشئين لكرة اليد بطولة كأس العالم، التي أقيمت في مقدونيا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، التي تُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "محروس"، أن حصول منتخب الشباب لكرة اليد على الميدالية البرونزية في مونديال العالم، وكذلك حصول منتخب الناشئين على بطولة كأس العالم جاء نتيجة مجهود كبير بذل من الأجهزة الفنية سواء لمنتخب الشباب أو الناشئين، مهنئًا المدير الفني لمنتخب الناشئين على مجهوده الجبار للوصول إلى النهائي وتحقيق فوز صعب للغاية على ألمانيا.

محروس: أتمنى تصعيد اللاعبين المميزين إلى المنتخب الأول

وأعرب عن تمنياته  بصعود عدد من اللاعبين المتميزين للمنتخب الأول لكرة اليد، استعدادا لكأس العالم الذي ستضيفه مصر في 2021، حيث شدد على ضرورة الخروج بنتائج مشرفة، مضيفا، "الفرقة طول ما هي بتكسب بترفع اسم مصر، العلم المصري مرفرف على صالة مقدونيا بعد الفوز الذي حققه منتخب الناشئين، دي حاجة أسعدتنا كلنا".

وأوضح المدير الفني لمنتخب شباب كرة اليد، أن تفوق كرة اليد المصرية وتمكنها من التغلب على أقوى المنتخبات العالمية جاء نتيجة العمل الجماعي، "بنشتغل على قلب رجل واحد، ومبنركزش مين يأخذ اللقطة"، كما أن منظومة كرة اليد المصرية تعمل على قلب رجل واحد، والاتحاد المصري لكرة اليد والأجهزة الفنية واللاعبين في منتهى الالتزام.

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