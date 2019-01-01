وزارة الرياضة تعلن عن رفع قيمة مكافأة منتخب ناشئي اليد إلى 150 ألف جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن رفع قيمة مكافآت منتخب الناشئين الحاصل مؤخرا على بطولة كأس العالم بمقدونيا، وتم رفع قيمة المكافأة من ١١٢.٥٠٠ إلى ١٥٠ الف جنيه.

وبذلك يصل إجمالي المكافآت ٢ مليون و٧٠٠ الف جنيه، للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، بخلاف التبرعات الرسمية التي تلقتها الوزارة اليوم من شركات القطاع الخاص بإجمالي مبلغ ٨٠٠ الف جنيه.

يأتي ذلك تقديرا للإنجاز التاريخي الكبير الذي تحقق على أيدى شباب مصر بحصولهم على بطولة العالم للناشئين في كرة اليد بمقدونيا ، ومثالا يحتذى به لأبطال مصر الرياضيين في مختلف الالعاب.

استقبال تاريخي لبعثة منتخب اليد

واستقبل الآلاف من المصريين بعثة منتخب اليد في مطار القاهرة بالورود وأعلام مصر، رافعين شعار "تحيا مصر"، فرحا بما حققه المنتخب وحصوله على بطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخ مصر لكرة اليد للناشئين.

وحرص رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بتوجيه التهنئة للأبطال عقب التتويج باللقب، مشيداً بالأداء البطولى والرجولى لجميع أعضاء المنتخب، طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفنى الوطنى بقيادة مجدى أبوالمجد، ليصبحوا نموذجاً يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات.

وتمكن منتخب مصر من الفوز ببطولة كأس العالم لكرة اليد بعد التغلب على المنتخب الألماني في المباراة النهائية في إنجاز تاريخي لمصر، كما أصبح الفراعنة هم أول منتخب غير أوروبي يتوج بالبطولة لأول مرة تحت 19 عاما.