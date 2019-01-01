بالصور| أبطال كأس العالم لكرة اليد في ضيافة "الوطن سبورت"

استقبلت جريدة "الوطن"، أبطال منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، لتهنئتهم بالتتويج بلقب كأس العالم للناشئين، الذي اختتمت منافساته مؤخراً في مقدونيا، وتحدث نجوم المنتخب الذين كرمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استعداداتهم للبطولة، والصعوبات التي واجهتهم خلال البطولة، وطموحاتهم خلال الفترة المقبلة، وحلم التتويج ببطولة العالم للكبار، المقرر إقامتها في مصر 2021.

من جانبه قال عبد الرحمن حميد أفضل حارس مرمى في بطولة كأس العالم وحارس مرمى المنتخب،:"لم أتوقع التتويج بلقب أفضل حارس مرمى وكان هدفي أنا وزملائي تحقيق لقب كأس العالم، ولم أفكر في الجوائز الفردية، وأضاف مهاب حسام، لاعب منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، :"عمري 16 عاماً وأمارس رياضة كرة اليد منذ 10 سنوات".

ونجح منتخب مصر لكرة اليد، في تحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بكأس العالم للناشئين بمقدونيا، بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32-28، في المباراة النهائية، حيث أنهى صغار الفراعنة الشوط الأول بالتقدم على الماكينات الألمانية بنتيجة 19-13، وتأهل ناشئو الفراعنة إلى الدور النهائي، بعد التغلب على البرتغال، في نصف النهائي من البطولة بنتيجة 41-36.

واستهل منتخب مصر بقيادة مجدي أبو المجد، مشواره في البطولة بالفوز على نظيره السويدي بنتيجة 32 - 29، قبل أن يخسر من فرنسا بنتيجة 32 - 28، ثم فاز على نظيره التايواني بنتيجة 36 - 25، واكتسح منتخبنا نظيره الكندي بنتيجة 47 - 20، فيما كان الفوز الأخير بدور المجموعات على المنتخب المجري بنتيجة 31 - 24، وتخطى منتخبنا الوطني عقبة نظيره السلوفيني بنتيجة 30 - 23 في ربع النهائي، وفاز على المنتخب الأيسلندي في دور الـ8 بنتيجة 35 - 31، وأخيرا الفوز على المنتخب البرتغالي بنتيجة 41/36.