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"خلف الله وسامي" يحصدان ميداليتين بدورة الألعاب الأفريقية.. و"القماش" يتوج بفضية

07:38 م | الأربعاء 21 أغسطس 2019
كتب: إبراهيم منصور
"خلف الله وسامي" يحصدان ميداليتين بدورة الألعاب الأفريقية.. و"القماش" يتوج بفضية

صورة أرشيفية من دورة الألعاب الأفريقية

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توج السباحان المصريان علي خلف الله ومحمد سامي بفضية وبرونزية سباق ١٠٠ متر حرة في منافسات السباحة المقامة حاليًا بدورة الألعاب الإفريقية في المغرب.

وجاء السباح علي خلف الله في المركز الثاني بزمن قدره ٤٩ ثانية و٨١ جزء من الثانية فيما جاء زميله محمد سامي في المركز الثالث بزمن قدره ٤٩ ثانية و٨٥ جزء من الثانية، فيما خطف سباح الجزائر أسامة ساهوني الميدالية الذهبية بزمن قدره ٤٨ ثانية و٩٧ جزء من الثانية. 

وبذلك أصبح رصيد مصر 19 ميدالية من بينهم 6 ذهبيات و 6 فضيات و 7 برونزيات. 

كما توج السباح المصري يوسف القماش بفضية سباق ٥٠ متر ظهر في منافسات السباحة المقامة حاليا بدورة الألعاب الإفريقية في المغرب.

وكانت البعثة المصرية قد احتفلت باللاعبين الأربعة، عقب التتويج بالميداليات التي عززت رصيد البعثة المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية، بحضور المهندس الباسل عبد الله رئيس البعثة ونائبه العميد يحيى دعبس، وشريف العريان سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية.

وجاء السباح المصري في المركز الثاني وحصد الميدالية الفضية بزمن قدره ٢٧ ثانية و٥٢ جزء من الثانية، وحصد المركز الأول السباح الجنوب إفريقي مايكل هولي بزمن قدره ٢٧ ثانية و٤١ جزء من الثانية، وجاء سباح الجزائر وسام علومي في المركز الثالث بزمن قدره ٢٨ ثانية و٢٧ جزء من الثانية.

مصر تحصد 20 ميدالية بدورة الألعاب الأفريقية

وتقام منافسات السباحة بالألعاب الإفريقية في مدينة كازبلانكا عاصمة المغرب. بذلك أصبح رصيد مصر ٢٠ ميدالية من بينهم 6 ذهبيات و ٧ فضيات و 7 برونزيات.

وكانت السبّاحتان المصريتان فريدة عثمان، وياسمين حسن قد تمكنا من بلوغ نهائي سباق 100 متر حرة سيدات، في دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها المغرب في الفترة بين 19 إلى 31 أغسطس الجاري.

ونجحت فريدة عثمان في تحقيق المركز الأول في منافسات الدور التمهيدي، بـ55.94 ثانية، لتحقق أفضل توقيت زمني في قطع السباق.

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