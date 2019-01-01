ندوة الوطن.. نجم منتخب مصر لناشئي اليد: لعبت دور الجاسوس أمام ألمانيا

لم أكن أصدق التتويج ببطولة العالم، وهذه لحظات لن أنساها، هكذا علق عمر الجيار لاعب المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد على التتويج ببطولة العالم تحت 19 عامًا التي أقيمت في مقدونيا، لأول مرة في التاريخ، عربيا أو أفريقيا، خلال ندوته في "الوطن"، موضحًا أن جميع اللاعبين عانوا كثيرًا قبل البطولة وخلالها، من أجل التتويج بهذا اللقب.

وأشار "الجيار"، إلى أن جميع مستويات المنتخبات في البطولة متقاربة للغاية، موضحًا أن الجميع كان في حالة تركيز كبيرة من أجل تحقيق اللقب، فالكل غادر من مصر إلى مقدونيا ونصب عينيه التتويج بالميدالية الذهبية، مشددًا على أن إنجاز منتخب الشباب وضع على عاتقنا أن نحقق مثل هذا الإنجاز بل أفضل منه.

نجم منتخب مصر لناشئي اليد: دخلنا مباريات المونديال بحماس شديد

وأوضح عمر الجيار، أننا خلال منافسلت البطولة كنا ندخل المباريات بحماس وتركيز شديد، مؤكدًا على أن غياب التركيز في مباراة واحدة كانت أمام فرنسا، كلفنا هزيمة، في بداية المشوار، حيث أكد أن هذه الهزيمة كانت دافعا قويا من أجل تقديم الأفضل، وعدم الغرور.

وتابع "الجيار"، أن اللاعبين وضعوا تحت طائلة الضغوط الكبيرة منذ بداية البطولة، وذلك لأننا نعلم أن جموع الجماهير المصرية تتابعنا بشكل كبير في مختلف مباريات البطولة، وهو الأمر الذي لم نعهده من قبل، وشعرنا به خلال مباريات منتخب الشباب.

وأكد الجيار لاعب فريق هليوبوليس أن التتويج باللقب كان بعد عناء، وحُرمنا من العديد من الأشياء، الأهل والأصدقاء، فكنا دائمًا ما بين الدراسة والتدريب والمعسكرات، التي أقيمت لنا من أجل تجهيزنا بشكل مميز لخوض منافسات البطولة، مشددًا أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن مجدي أبوالمجد، كان يضع ثقة كاملة في اللاعبين من أجل إخراج أفضل مالديهم في البطولة.

أما عن أصعب المباريات في بطولة العالم أوضح الجيار أن مباراة البرتغال هي الأصعب وتليها مباراة ألمانيا في النهائي، مشددًا أن لقاء البرتغال تكمن صعوبته في الأجواء التي أحاطت بنا وتأخرنا في النتيجة ثم العودة مرة أخرى والفوز بالمباراة، التي كانت مفتاح الوصل للنهائي ومنه التتويج باللقب.

وسرد الجيار كواليس هامة قبل المباراة النهائية حيث أوضح أنه قبل المباراة ألمانيا كان المدير الفني للماكينات الألمانية يحاضر لاعبيه، ولكن كان صوتهم مرتفع للغاية، فسألنا الجهاز الفني هل يوجل أي لاعب يفهم اللغة الألمانية ويجيد ترجمة ما يقوله المدير الفني للاعبين؟ فأجاب الجيار أنه يعرف اللغة الألمانية، وذهب من أجل سماع ما يقوله المدير الفني، كان أبرزها أنهم يشاهدون مقاطع فيديو خاصة بنا وقلقون من مواجهتنا، بالإضافة إلى العديد من التعليمات التي نقلتها للكابتن مجدي أبوالمجد المدير الفني، ليرد على ما نقلته له بقوله: "إياك تكون بتضحك علينا"، مشددًا أنه نقل كافة التعليمات وساهمت في عبورنا للمباراة النهائية والتتويج باللقب الذي كان له رونق خاص لجميع اللاعبين.

وأضاف أن ليلة المباراة كان كل لاعب يفكر في العديد من الأمور، ماذا سيفعل في المباراة؟، ومن اللاعب الذي سيقوم بمراقبته؟، موضحًا أن من كثرة التفكير قد لا ينام، مشددا أن الجهاز الفني كان يحفظ اللاعبين طريقة اللعب، وما ستتطلبه منه المباراة، موضحًا أن ما كان يقوله المدير الفني دائمًا ما يحدث.

أما عن ظاهرة انخفاض مستوى لاعبي اليد في آخر الدقائق من المباريات، أكد أننا في كل مباراة كنا نحاول المحافظة على تركيزنا حتى آخر ثانية، مشددًا أنه خلال فترة الإعداد وخلال بطولات سابقة كنا نخسر مباريات في آخر اللحظات، وهو ما عالجه الجهاز الفني واستطعنا تخطيه في هذه البطولة. وأردف الجيار أن حلمه الذي يريد تحقيقه هو الاحتراف الخارجي وبالتحديد في ألمانيا أو فرنسا، بينما في مصر فأي ناد من الممكن أن ألعب فيه.