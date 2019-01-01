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مصر تحقق فوزها الثاني في بطولة العالم لناشئي الطائرة

01:15 م | الخميس 22 أغسطس 2019
كتب: عثمان إبراهيم
مصر تحقق فوزها الثاني في بطولة العالم لناشئي الطائرة

منتخب الطائرة

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نجح منتخب مصر للكرة الطائرة في تحقيق انتصاره الثاني في بطولة العالم للناشئين تحت 19 عاما.

ونجح منتخب ناشئو مصر في الفوز على الأرجنتين بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. وتقدم المنتخب المصري في الشوط الأول 25-23 ثم حسم الثاني 25-16 قبل أن يخسر الشوط الثالث 21-25 ثم حسم الشوط الرابع 25-12.

بتلك النتيجة يتصدر المنتخب المصري المجموعة الثالثة برصيد خمس نقاط بعد الفوز على ألمانيا بطل أوروبا بالأمس 3-2 ثم الفوز اليوم على الأرجنتين 3-1، وتراجع ناشئو التانجو للمركز الثاني بعد خسارتهم المباراة الثانية برصيد ثلاث نقاط جمعوها من الفوز 3-1 في الجولة الأولى على حساب المكسيك 3-1 بالأمس.

ويخوض منتخب مصر بطولة العالم للناشئين في المجموعة الثالثة التي تضم معه منتخبات ألمانيا والأرجنتين والمكسيك واليابان، في البطولة التي انطلقت بالأمس وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل.

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