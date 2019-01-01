الألعاب الأفريقية.. البعثة المصرية تحافظ على الصدارة.. وغدًا منتخب الطائرة يصطدم بالكاميرون

يبدأ فى الرابعة عصر اليوم الجمعة المنتخب الوطنى للكرة الطائرة «رجال» منافساته فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة حالياً بالمغرب بمواجهة منتخب كاب فيردى، ويسعى الفريق المصرى للظهور بمستوى جيد فى اللقاء وتحقيق الفوز، لمواكبة الأداء المشرف لبعثة الفراعنة فى المغرب وتصدُّرها عدد الميداليات حتى الآن.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الطائرة مباراته الثانية أمام الكاميرون يوم ٢٥ أغسطس الجارى، ويوم ٢٧ من نفس الشهر أمام منتخب الجزائر، ثم يوم ٢٩ أمام المغرب منظم الدورة، وستكون آخر المباريات يوم ٣١ أغسطس أمام نيجيريا فى الواحدة ظهراً.

وكان منتخب الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات توِّج بذهبية دورة الألعاب الأفريقية بعد الفوز على نظيره منتخب كينيا فى المباراة النهائية، بنتيجة شوطين دون مقابل 21-14 و21-15 وبعد أداء قوى للغاية من جانب لاعبتَى مصر فريدة العسقلانى، ودعاء الغباشى، ومديرهم الفنى مصطفى محمد.

وحقق ميداليات الذهبية لمصر كلا من رمضان درويش وعلي حازم ومحمد عبدالرحمن وعلي حازم في الجودو، وأحمد أكرم وهانيا مورو ذهبيتين ونور الجندي ومروان القماش وفريدة عثمان وعبد الرحمن العربي في السباحة وذهبية الكرة الطائرة الشاطئية سيدات والذي مثل المنتخب فيه كلا من فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي، وهدايا ملاك وميسون طلبه في التايكوندو.

بينما أحرز الميداليات الفضية كلا من ، جنتان العسكري في البلياردو ، وعبدالخالق البنا ميداليتن ودارين حجازي ميداليتن وأحمد خالد عبدالخالق في التجديف ، وفريدة عثمان ويوسف القماش ميداليتين وعلي خلف الله ميداليتين في السباحة ، وفضية فرق التتابع سباحة 100 متر حرة رجال وفضية 100 متر حرة سيدات ، وفضية 200 متر حرة سيدات ، و4 متر حرة رجال وسيدات وعبدالرحمن درويش وصلاح الدين خيري ونور عبدالسلام ومعاذ عزت في التايكوندو ، وفضية الفرق للفروسية.

وأحرز الميداليات البرونزية كلا من ، محمد عبدالموجود وعبدالله عثمان وكاريمان كامل ولمياء محمد حسن في الجودو، ومريم عبداللطيف ميداليتان ومحمد قوطة في التجديف ، ومحمد حسن وياسين الشماع ميداليتان وأحمد سالم ميداليتان ومروان القماش وسارة سليمان في السباحة ، وبرونزية الفرق رجال في البلياردو ، ومنة الله عبدالله في التايكوندو.

وتشارك مصر في منافسات بدورة الألعاب الإفريقية بـ24 لعبة هي:

القوس والسهم وألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x3 والملاكمة والكانوي والسلاح والفروسية والجمباز وكرة اليد والجودو والكاراتية والتجديف والرماية والسباحة وتنس الطاولة والتايكوندو والتنس الأرضي والثلاثي الحديث والكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية ورفع الأثقال والمصارعة والشطرنج والبلياردو.