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ناشئو الطائرة يحققون ثالث انتصاراتهم على اليابان ببطولة العالم

01:25 م | الجمعة 23 أغسطس 2019
كتب: عثمان إبراهيم
ناشئو الطائرة يحققون ثالث انتصاراتهم على اليابان ببطولة العالم

منتخب الطائرة

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حقق ناشئو منتخب مصر للكرة الطائرة انتصارهم الثالث في بطولة العالم للناشئين التي تستضيفها تونس.

وتمكن منتخب مصر لتخطي عقبة نظيرهم الياباني القوي بثلاثة أشواط مقابل شوطين بعد مباراة مثيرة للغاية.

وتقدم ناشئو المنتخب المصري في الشوط الأول بنتجة 25-19، ثم عزز الشباب المصري تقدمه بحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-20. وانتفض لاعبو منتخب اليابان، فحسموا الشوط الثالث بنتيجة 25-23، قبل أن يعادلوا النتيجة يتحقيق الانتصار بالشوط الرابع بنتيجة 25-15.

الشوط الخامس يحسم اللقاء

ولجأ الفريقان للشوط الخامس والحاسم، والذي شهد سيطرة من جانب لاعبي مصر وحققوا الفوز به بنتيجة 15-10. بتلك النتيجة عزز المنتخب المصري من تصدره للمجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، حققها من الفوز 3-2 على ألمانيا بطل أوروبا، ثم الأرجنتين 3-1، وأخيرا اليوم على حساب اليابان بنتيجة 3-2.

وتضم المجمعة الثالثة منتخبات مصر وألمانيا والأرجنتين واليابان والمكسيك، ويتبقى للفراعنة الصغار مواحهة المكسيك غدا في تمام الثانية ظهرا ويحتاج المنتخب المصري للفوز بها وضمان صدارة المجموعة الثالثة.

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