أحمد أكرم يحصد ذهبية ١٥٠٠ متر حرة.. و"القماش" يُحرز البرونزية

نجح السباح أحمد أكرم لاعب المنتخب الوطني في حصد الميدالية الذهبية، في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب، بينما حقق مروان القماش الميدالية البرونزية.

وجاء أكرم في قمة ترتيب سباق ١٥٠٠ متر حرة بعدما قطع السباق في من قدره ١٥ دقيقة و١٩ ثانية و٤٩ جزء من الثانية.

وجاء مروان القماش في الترتيب الثالث وحصد البرونزية، بعدما قطع السباق في زمن قدره ١٥ دقيقة و٣٢ ثانية و٤٣ جزء من الثانية.

فريدة عثمان تحصد ذهبية جديدة لمصر

وكانت لاعبة المنتخب الوطني للسباحة حققت ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، لتحصد ذهبيتها الثانية في الدورة.

وحققت السباحة الميدالية الذهبية في سباق 100 متر فراشة، بعدما قطعت السباق وحققت زمنًا جديدًا في دورة الألعاب الإفريقية قدره 58:79 ثانية فقط.