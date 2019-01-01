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بفضيحة تحكيمية.. محمد عبد العال يودع بطولة العالم للجودو أمام لاعب إسرائيلي

02:08 م | الأربعاء 28 أغسطس 2019
كتب: إبراهيم منصور
بفضيحة تحكيمية.. محمد عبد العال يودع بطولة العالم للجودو أمام لاعب إسرائيلي

محمد عبد العال لاعب منتخب مصر للجودو

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فشل لاعب منتخب مصر للجودو محمد عبد العال، في التأهل إلى نهائي بطولة العالم المقامة حالياً في اليابان، بعد الخسارة أمام لاعب إسرائيلي في نصف النهائي.

وقال مرزوق علي، نائب رئيس الاتحاد المصري الجودو، ورئيس بعثة مصر في اليابان: "الظلم التحكيمي وراء خسارة محمد عبد العال، لاعب إسرائيل كان يستحق الطرد، وهو لم يحدث، ما دفع لاعب منتخبنا إلى عدم مصافحته عقب نهاية اللقاء".

وكان محمد عبد العال، تأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم، بعد الفوز على بطل جورجيا بالايبون.

ويخوض منتخب الجودو، منافسات بطولة العالم بتسعة لاعبين هم محمد عبد الموجود وأحمد علي وزن 66 كيلوجرام، ومحمد محيي وزن 73 كيلوجرام، ومحمد علي وعبدالرحمن محمد وزن 81 كيلوجرام، وعلي حازم وحاتم عبد الآخر وزن 90 كيلوجرام، ورمضان درويش وزن 100 كيلوجرام، وأحمد وحيد وزن + 100 كيلوجرام.

 

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