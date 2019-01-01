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عاجل.. منتخب مصر للطائرة يودع كأس العالم تحت 19 عامًا بثلاثية أمام إيطاليا

09:19 م | الخميس 29 أغسطس 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
عاجل.. منتخب مصر للطائرة يودع كأس العالم تحت 19 عامًا بثلاثية أمام إيطاليا

منتخب الطائرة

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خسر المنتخب الوطني لكرة الطائرة أمام المنتخب الإيطالي في قبل نهائي كأس العالم تحت 19 عامًا، تحت 19 عامًا 3-2 في المباراة، التي جمعت المنتخبين بتونس، ليودع المنتخب الوطني بطولة العالم، بعدما قدم أداءً جيدًا خلال المباريات السابقة.

ونجح المنتخب الإيطالي في الفوز بالشوط الأول 25-18، بينما انتهى الشوط الثاني 25-16، بينما حسم المنتخب الإيطالي الشوط الثالث، بنتيجة 25-17.

ويصطدم المنتخب الوطني بالمنتخب الأرجنتيني من أجل تحقيق أول ميدالية لهذه اللعبة ببطولات العالم عصر غد الجمعة، وكان المنتخب الوطني تواجه مع المنتخب الأرجنتيني في مجموعات تلك البطولة ونجح في الفوز عليه 3/1.  

وكان منتخب مصر قد تصدر المجموعة الثالثة في الدور الأول من البطولة العالمية المقامة حاليًا في تونس، بعدما حقق العلامة الكاملة بأربعة انتصارات، قبل أن يتفوق على نيجيريا في دور الـ16 من البطولة، ثم بيلاروسيا.

مشوار المنتخب المصري في كأس العالم للطائرة

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثالثة، ومعه منتخبات ألمانيا والأرجنتين واليابان والمكسيك، وتمكن الفريق المصري من تحقيق الانتصار على منافسيه الأربعة، وبدأ بالفوز على المنتخب الألماني بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ثم حقق الانتصار على الأرجنتين بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وفي المباراة الثالثة تغلّب ناشئو مصر على الفريق الياباني بصعوبة بنتيجة 3-2، واختتم دور المجموعات بفوز سهل على منتخب ناشئي المكسيك بثلاثة أشواط نظيفة.

وتأهل ناشئو منتخب مصر للكرة الطائرة، إلى دور الثمانية بعد الفوز على منتخب نيجيريا بثلاثة أشواط نظيفة ظهر الأمس، ومن ثم إصطدم بمنتخب بيلاروسيا ونجح في التغلب عليه ليصطدم بالمنتخب الإيطالي الذي فشل المنتخب الوطني في الفوز عليه.

وتضم بعثة المنتخب 18 فردا ، بواقع ستة أفراد من الجهاز الفنى والادارى والطبى ، هم جابر عبد العاطي رئيس لجنة المدربين بالإتحاد رئيسا للبعثة ، وحسن الحُصري مديرا فنيا ، وناصر علي مدربا ، والمحلل التقني مصطفى صالح ، والمدير الإداري ناصر حمدي ، مصطفى يسري طبيبا ، بالإضافة إلى 12 لاعبا ، هم محمد علوان وعمر درغام وأحمد عبد العظيم ومروان النجار وعبد الرحمن الحسيني وأنس محمد وكريم إبراهيم وإياد محمد ومحمد العرابي ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان.

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