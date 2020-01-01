حوار.. أول مصري متأهل للأولمبياد في التنس: لم تكن لعبتي الأساسية

عرفت قبضته طريقها إلى مضرب التنس وهو في سن الـ7 سنوات، بعد أن ترك هوايته كرة القدم التي أحبها في بداية ممارسته للرياضة، لتبدأ مسيرته مع اللعبة البيضاء، ليحقق بها إنجازات كبيرة، وعقب 20 عاما من تاريخ ممارسته لها توج بأن يكون أول لاعب مصري في رياضة التنس يتأهل لأولمبياد والتي ستقام في طوكيو عام 2020.

فكانت ملاعب تنس دورة الألعاب الأفريقية التي تقام فعاليتها في المغرب، طريقه لهذا اللقب، بعدما حقق الميدالية الذهبية في التنس على حساب منافسه الوطني كريم مأمون، وبهذا الفوز يتأهل للأولمبياد، لينفذ العهد الذي قطع على نفسه قبل انطلاق البطولة بتحقيق النجاح.

"الوطن" حاورت "صفوت" الذي توج بالميدالية الذهبية في التنس ببطولة الألعاب الأفريقية، ليكون أول لاعب مصري في رياضة التنس يتأهل لأولمبياد والتي ستقام في طوكيو عام 2020.

وإلى نص الحوار:

** كيف كان مشوارك إلى منصة التتويج للميدالية الذهبية في البطولة الأفريقية؟

مشوار البطولة كان صعبا جدا، ويزاد صعوبة مع كل مباراة، في دور الـ8 واجهت لاعب دولة المغرب أمين وهاب، وسبق له أن فاز في هذه البطولة مرات متتالية ونجحت في التغلب عليه، وقبل النهائي واجهت اللاعب التونسي عزيز دوجاز وكانت مباراة صعبة إلا إنني تفوقت، وفي المباراة النهائية واجهت اللاعب المصري كريم مأمون وبفضل الله انتصرت.

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** ماذا عن المباراة النهائية أمام اللاعب المصري كريم مأمون؟ وماذا كان شعورك أثناء منافسة مواطنك في بطولة دولية؟

المباراة النهائية كانت صعبة جدا، فكريم لاعب على مستوى عالٍ جدا، ومباراته كانت من أصعب المباريات، وكانت بحاجة إلى تحضير جيد.

كنت قلقا جدا وفي حالة توتر ذهني، لأنها يتوقف عليها التأهل للأولمبياد وهو حلم لأي لاعب في العالم، فكنت أتدرب مع كريم تحت سن 14 عاما، وكل منا يعلم طريقة لعب الآخر نظرا للاحتكاك المستمر بيننا.

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** هل هذه هي أول مرة تواجه فيها لاعب مصري في بطولة دولية أم حدثت قبل ذلك؟

من المعتاد في مباريات التنس أن يلتقي لاعبان من دولة وحدة وسبق أن وجهت لاعبين مصريين في مباريات دولية، فلعبت أمام كريم مأمون أكثر من مباراة دولية، وكذلك شريف صبري لعبت أمامه مباراة دولية قبل ذلك.

** ما شعورك كونك أول لاعب تنس مصري يتأهل إلى الأولمبياد؟ ومتى علمت أنك أول لاعب مصري يتأهل للأولمبياد قبل المباراة أم بعدها؟

إحساس كبير بالفرحة بحصولي على أول لاعب مصري يتأهل للأولمبياد، وتزداد سعادتي لأن وجودي سيساعد على وجود اسم مصر على الخريطة الدولية في رياضة التنس.

وكنت أعلم قبل السفر أنه في حالة فوزي بالبطولة سأكون أول لاعب مصري يتأهل للأولمبياد في رياضة التنس، لذلك كنت أستعد لهذه البطولة جيدا لتحقيق هذا الهدف.

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** ما طموحك في أولمبياد طوكيو 2020؟

طموحاتي هي تحقيق ميدالية فيها وليس متوقفة على المشاركة فقط، ولدي عام كامل سأعمل فيه على التركيز بكل طاقتي، بالفعل بدأت في التحضير للبطولة من برنامج تدريبي وتحديد الخبرات التي أكون بحاجة لاكتسابها والنقاط التي بحاجة إلى تطوير.

** كيف كانت بدايتك مع رياضة التنس؟

نشأت في أسرة رياضية، والدي ووالدتي وإخوتي يلعبون رياضة التنس، في صغري كنت أحب ممارسة كرة القدم ولكن بسبب ممارسة العائلة للتنس توجهت لممارستها، ومع مرور الوقت بدأت في حب اللعبة وبدعم الأسرة نجحت في اللعب على المستوى الدولي.

وفي الحياة العملية أطمح أن أكون سببا في مساعدة الأجيال الصاعدة في التنس على تحقيق أحلامهم ومساعدتهم على التنافس في البطولات الدولية وتحقيق ألقاب وإنجازات.

** ما أبرز المواقف التي تعرضت لها خلال مشوارك الرياضي والتي لا تنساها؟

لا يوجد موقف محدد، مشواري الرياضي كان حافلا بالصعوبات وبعض المشكلات، التي كنت دائما أواجهها بالتحدي والعزيمة، وهناك دائما أشخاص يساعدونني في مسيرتي وطريقي الرياضي.

** وما هي أبرز البطولات التي حصلت عليها خلال مشوارك الرياضي؟

حصلت على عدد من البطولات منها 25 بطولة فردية، و13 بطولة زوجي، وحصلت على بطولة فيوتشر للتنس أكثر من مرة، ورشحت 11 مرة للعب في كأس ديفيز للتنس، وتأهلت لنهائي بطولة شينزن أكثر من مرة، ولعبت في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

** ماذا عن أمنياتك لمسيرتك الرياضية المقبلة وحياتك العملية؟

على المستوى الرياضي هو أن أكون في أول 100 لاعب حول العالم، وعند تحقيقه أطمح أن أكون في مراكز أكثر تقدما حتى أحصل على تصنيف الأول.