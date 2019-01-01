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مطار القاهرة الدولي يستقبل البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية

08:03 م | الأحد 01 سبتمبر 2019
كتب:  أيمن حمزة
مطار القاهرة الدولي يستقبل البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية

جانب من استقبال البعثة

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وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، البعثة الرسمية لدورة الألعاب الأفريقية، وأعضاء اللجنة الاولمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الرياضية، برفقة الفوج الأخير والأكبر من أعضاء ولاعبي البعثة المصرية، قادمين من المملكة المغربية بعد ختام فعاليات الدورة.

وتم إنهاء إجراءات وصول البعثة الرسمية لدورة الألعاب الأفريقية، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، واستقبلهم فريق من العلاقات العامة بالمطار، فور وصولهم على متن الرحلة القادمة من كازبلانكا.

وحققت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية، إنجازا كبيرا بتحقيق لقب الدورة والتربع على عرش القارة الإفريقية، بعد الحصول على أكبر عدد من الميداليات في تاريخ الدورة برصيد 273 ميدالية متنوعة بواقع 102 ميدالية ذهبية و98 ميدالية فضية و73 ميدالية برونزية.

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