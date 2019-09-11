الحوار الكامل.. كريم مأمون للوطن سبورت: أسعى لدخول قائمة أول ٢٥٠ لاعبًا على مستوى العالم

يعد كريم مأمون أحد أعمدة المنتخب المصرى للتنس، الذى سيواجه نظيره السلوفينى فى منافسات المجموعة الثانية الأفروأوروبية من بطولة كأس ديفيز.

والتقت "الوطن" مع "كريم" للتحدث عن طموحاته الشخصية وأحلامه مع منتخب مصر فى كأس ديفيز.

كيف كانت استعداداتك لخوض كأس ديفيز؟

- خضت بطولات دولية كثيرة خلال آخر شهرين مع محمد صفوت، وكانت على مستوى عالٍ للغاية، استعداداً لدورة الألعاب الأفريقية، وبعد البطولة نلنا قسطاً قصيراً من الراحة قبل العودة مرة أخرى للتدريبات والتجهيز لمواجهة سلوفينيا.

كريم مأمون: نحتاج دعماً كبيراً والتشجيع من الجميع

وما الذى يحتاجه لاعبو مصر للفوز على سلوفينيا؟

- نحتاج دعماً كبيراً والتشجيع من الجميع، وهى نقطة قوة أن تقام المباريات على أرضنا، لذا أدعو الجمهور المصرى وكل محب للعبة التنس للوجود يومى الجمعة والسبت وتشجيعنا من داخل مدرجات ملعب نادى الجزيرة وأحلم بأن يكون مليئاً عن آخره خلال اليومين المقبلين، وهذا سيكون أكبر حافز لنا لعبور عقبة الفريق السلوفينى.

المعروف فى التنس أن يكون الجمهور صامتاً أثناء اللعب، فكيف يكون محفزاً للاعبين؟

- من قواعد لعبة التنس أن يكون الجمهور صامتاً أثناء اللعب، لكن بعد نهاية النقطة يستطيع الجمهور فعل ما يحلو له من تشجيع قوى، وهو الأمر الذى نحتاجه بقوة، حتى حال الخسارة يحتاج لاعب التنس للمؤازرة ومن يحمسّه ويعيده مرة أخرى لأجواء الملعب وأنه يستطيع المنافسة مرة أخرى داخل المباراة، وهو الأمر الذى يشكّل فارقاً مع اللاعب داخل ملعب التنس.

هل شعرتم بتفوق منافس لكم من قبل بسبب الجمهور؟

- نعم بكل تأكيد، فعندما كنا نخوض مباريات خارج مصر، نجد الآلاف يدعمون لاعبى الفريق المنافس، ونحن لا يؤازرنا أحد داخل الملعب سوى الصفير بالإضافة إلى زملائنا اللاعبين فقط، ونريد هذه المرة أن نشعر بالعكس أن يكون هناك جمهور كبير يشجعنا بكل قوة وحماس، وأن يكون الفريق الضيف بلا جمهور وسيكون هذا الأمر حافزاً كبيراً لنا لكى نحقق الانتصار، والأمر الرائع هو أن المباريات ستقوم يومى الجمعة والسبت وهما يومان إجازة وأتمنى أن أرى مصر كلها فى مدرجات الجزيرة.

ماذا عن كريم مأمون وطموحاته فى لعبة التنس؟

- لقد خضت العام الماضى العديد من المنافسات العالمية، وشاركت فى الأدوار التمهيدية من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ولكننى انسحبت قبل الدور الرئيسى بسبب الإصابة، وهدفى فى العام الجديد هو خوض كل البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام".

وما ترتيبك؟

- ترتيبى الحالى 361، وأسعى للوصول إلى أول 250 لاعباً على مستوى العالم، لكى أتمكن من خوض الأدوار التمهيدية ويبدأ حينها السعى بكل قوة لكى أصل إلى الأدوار الرئيسية، ونجح من قبل زميلى محمد صفوت فى التأهل إلى الدور الرئيسى فى بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس».

وكيف يستطيع اللاعب أن يحقق إنجازات على المستوى الدولى فى التنس؟

- المطلوب هو إيمان اللاعب بقدراته وإمكانياته وأنه يستطيع الوصول بعيداً فى تلك البطولات الكبرى، بالإضافة بالطبع إلى خوض التدريبات بكل قوة والاستعداد لتلك النوعية من المنافسات.

مأمون: اللاعبون المصريون يتميزون على الملاعب الترابية لهذا السبب

فى التنس أنواع مختلفة من الملاعب، فما الفروق؟

- يختلف كل لاعب عن زميله فى نوعية الملعب الذى يتميز باللعب عليه، فاللاعب صاحب الإرسال القوى يتفوق فى اللعب على الملاعب الصلبة، بينما اللاعب الذى يتميز بالسرعة وتبادل الكرات مع منافسه، وينتظر الخطأ من خصمه، يتفوق عندما يلعب على الملاعب الترابية.

وما سبب تميز اللاعبين المصريين على الملاعب الترابية بشكل أكبر؟

- لأن فى مصر تنتشر الملاعب الترابية بشكل أكبر، لذا معظم اللاعبين يتميزون بشكل أكبر عليها لأنهم تعودوا اللعب عليها، لكن على المستوى الشخصى أحب اللعب على الملاعب الصلبة، بينما يتفوق محمد صفوت على اللعب فى الملاعب العشبية، وكما أخبرتك فإن كل لاعب يحاول خوض بطولات كثيرة على الملاعب التى يتفوق فيها لكى يحسّن من ترتيبه العالمى.

ما هي طموحاتك في المستقبل؟

سأسعى فى المستقبل بكل قوة إلى خوض كل البطولات الكبرى، وأتمنى أن أشرّف مصر فى مسابقات التنس العالمية، وفى الوقت الحالى أسعى لتحسين ترتيبى، وألتزم بتعليمات مدربى لكى أتمكن من خوض بطولات الـ"جراند سلام".