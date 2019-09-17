عاجل.. استبعاد مصر من بطولة العالم لرفع الأثقال بسبب المنشطات

قرر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال منع لاعبي مصر من المشاركة ببطولة العالم 2019 المقرر إقامتها في مدينة "باتايا" التايلاندية.

وجاء قرار حرمان ربّاعي مصر من خوض بطولة العالم، من لجنة الجزاءات التي عينها المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي للعبة "IMFSP"، بسبب تعاطي عدد من اللاعبين الناشئين للمنشطات عام 2016.

وتم رفع أسماء اللاعبين المصريين من جدول بطولة العالم في رفع الأثقال التي ستبدأ غدا الأربعاء 18 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته.

مشاركة مصر في رفع الأثقال بطوكيو 2020 مهددة

ومازال اجتماع اللجنة العمومية في الاتحاد الدولي مستمرا، ولم يتبين بعد مدة عقوبة الإيقاف على الاتحاد المصري للعبة، وقد تصل إلى عامين، وهو ما يهدد باستبعاد مصر من المشاركة في منافسات رفع الأثقال في أوليمبياد طوكيو 2020.

ويملك الاتحاد المصري 21 يوما، يستطيع فيها تقديم استئناف ضد القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية، من أجل تخفيف العقوبة أو إلغائها حسبما ترى المحكمة الرياضية.

يُذكر أن مصر كانت ستشارك في بطولة العالم، بـ8 لاعبين وهم محمد إيهاب، محمد سليم، حليمة عبد العظيم، سارة سمير، أحمد السيد عاشور، كريم إبراهيم كحلة، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، سمر سعيد حبشي.

وكان قد ثبُت تعاطي 7 لاعبين ناشئين للمنشطات، ومنهم هدير محمد، حنين إحسان، رحمة مناع، آلاء ياسر، أحمد جودة، سيد علاء، وكانت العينات التي سُحبت منهم يوم 11 ديسمبر 2016، وبعد ثبوت تناول السبع لاعبين للمنشطات صدر قرار بإيقافهم، منذ أكثر من عام، ولم تصل أية عقوبات أخرى للاتحاد المصري لرفع الأثقال حينها.