بعد الإيقاف.. عودة بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال من أذربيجان

تقرر عودة بعثة الفريق المصري لرفع الأثقال من أذربيجان إلى مصر بدلا من التوجه إلى تايلاند حيث تقام بطولة العالم في الفترة بين 18 إلى 27 سبتمبر الجاري.

وكان هناك 4 ربّاعين مصريين يخوضون معسكرا في أذربيجان، وهم محمد إيهاب "وزن 81 كجم"، محمد سليم "وزن 96 كجم"، حليمة عبد العظيم "وزن فوق 87 كجم"، سارة سمير "76 كجم"، تمهيدا للسفر إلى تايلاند، ولكن تم إلغاء سفرهم إلى هناك بعد قرار الاتحاد الدولي للعبة بحرمان مصر من المشاركة في بطولة العالم.

وقرر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال منع لاعبي مصر من المشاركة ببطولة العالم 2019 المقرر إقامتها في مدينة "باتايا" التايلاندية، معتمدا قرار لجنة الجزاءات التي عينها المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي للعبة "IMFSP"، بسبب تعاطي عدد من اللاعبين الناشئين للمنشطات عام 2016.

وتسبب هذا القرار في رفع أسماء اللاعبين المصريين من جدول بطولة العالم في رفع الأثقال التي ستبدأ غدا الأربعاء 18 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته، ومازال اجتماع اللجنة العمومية في الاتحاد الدولي مستمرا، ولم يتبين بعد مدة عقوبة الإيقاف على الاتحاد المصري للعبة، وقد تصل إلى عامين، وهو ما يهدد باستبعاد مصر من المشاركة في منافسات رفع الأثقال في أوليمبياد طوكيو 2020.

وجاء القرار على خلفية، ثبوت تعاطي 7 لاعبين ناشئين للمنشطات، ومنهم هدير محمد، حنين إحسان، رحمة مناع، آلاء ياسر، أحمد جودة، سيد علاء، بعد التأكد من إيجابية العينات التي سُحبت منهم يوم 11 ديسمبر 2016، وبعد ثبوت تناول السبع لاعبين للمنشطات صدر قرار بإيقافهم، منذ أكثر من عام، ولم تصل أية عقوبات أخرى للاتحاد المصري لرفع الأثقال في ذلك الوقت.

الاتحاد المصري لرفع الأثقال يستطيع استئناف القرار

ويستطيع الاتحاد المصري لرفع الأثقال، تقديم استئناف ضد القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية خلال 21 يوما، من أجل تخفيف العقوبة أو إلغائها حسبما ترى المحكمة الرياضية.

وكانت مصر ستشارك في بطولة العالم، بـ8 لاعبين في بطولة العالم وهم محمد إيهاب، محمد سليم، حليمة عبد العظيم، سارة سمير، أحمد السيد عاشور، كريم إبراهيم كحلة، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، سمر سعيد حبشي.