بالصور.. الجزيرة بطلا لسوبر السلة على حساب الزمالك بنتيجة 93 -83

نجح فريق الجزيرة لكرة السلة، في التتويج ببطولة السوبر، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 93 -83 خلال المباراة، التي انتهت منذ قليل على صالة مدينة السادس من أكتوبر.

وقرر اتحاد كرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، إطلاق اسم اللواء الراحل محمود أحمد علي، على لقب كأس السوبر المصري، الذي أقيم منذ قليل.

وظهر لاعبو الجزيرة بشكل مميز خلال أحداث اللقاء، كما شهدت المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا من قبل الفريق الأبيض، الذي دخل أثناء اللقاء ما أوقف المباراة أكثر من مرة، ولكن تمت الموافقة من جانب فريق الجزيرة، ولكن بشرط الالتزام بالتشجيع المثالي.

أبو فريخة يُسلم مدحت وردة أسطورة السلة درع الاتحاد

وقام مجدى أبو فريخة، رئيس اتحاد السلة بتسليم مدحت وردة أسطورة السلة درع الاتحاد خلال تكريمه على هامش مباراة السوبر التى أقيمت منذ قليل.