البرازيل تفوز على مصر 3/1 في بطولة العالم للطائرة

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منتخب مصر للطائرة
حقق المنتخب البرازيلي للكرة الطائرة الفوز على مصر في بطولة العالم للكرة الطائرة، المقامة في اليابان في ثالث مباريات الفراعنة بالبطولة، بنتيجة 3/1.
وشهدت المباراة ندية كبيرة من جانب المنتخبين، حيث حقق البرازيل الفوز بالشوط الأول بنتيجة 25/19، ثم عاد المنتخب الوطني في النتيجة بالشوط الثاني وحقق الفوز بنتيجة 25/21.
وفي الشوط الثالث قلب المنتخب البرازيلي الطاولة وحقق الفوز على الفراعنة بنتيجة 25/19، وفي الشوط الرابع تمكن المنتخب البرازيلي من حسمه لصالحه بنتيجة 25/22، ليحسم اللقاء لصالحه.
وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز في المباراة الأولى على استراليا بنتيجة 3/1، بالإضافة إلى الفوز في المباراة الثانية إيران بنتيجة 3/1 أيضًا.
ويمتلك المنتخب الوطني حتى الآن 6 نقاط من 3 مباريات خاضها في بطولة العالم المقامة حاليا في اليابان.
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