عاجل.. مصادر باتحاد رفع الأثقال تكشف الأسماء الـ5 المتورطين في أزمة المنشطات

كشفت مصادر داخل اتحاد رفع الأثقال، عن الأسماء الخمسة المتورطين، في تعاطي المنشطات، والذي تم بسببهم صدور قرارًا من الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بإيقاف الاتحاد المصري.

وعلم "الوطن سبورت" من مصادره بالاتحاد، أسماء الـ5 المتورطين في تعاطي المنشطات خلال دورة الألعاب الإفريقية الأخيرة بالمغرب، وهم:

- سارة سمير وزن 76 كجم.

- سمر حبشي وزن ٨٧ كجم.

- مصطفى إبراهيم منصور وزن ٧٤ كجم.

- سلمى فرج وزن 81 كجم.

محمد عبد الرحمن وزن 109 كجم.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، قرر تجميد مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال وتشكيل لجنة لبحث الخروج من الأزمة خال الفترة المقبلة، على خلفية "فضيحة المنشطت"، بعد ثبوت إيجابية عينات 5 لاعبين بدورة الألعاب الأفريقية الأخيرة.

اللجنة الأولمبية المصرية تقرر تجميد مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قررت تجميد مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود كمال محجوب، على خلفية ثبوت إيجابية عينات 5 لاعبين شاركوا مؤخرًا بدورة الألعاب الأفريقية الأخيرة، والتي أقيمت فعالياتها بالمغرب، وهو ما يهدد بزيادة مشكلات الاتحاد الذي كان يبحث عن تخفيف عقوبات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال عليه.

وقالت اللجنة الأولمبية المصرية في بيان رسمي لها اليوم: "حرصاً من اللجنة الأولمبية المصرية على الشفافية واحترام الرأي العام وإطلاعه على الحقيقة كما سبق وأوضحنا في البيان الصادر بتاريخ 18/9/2019 بشأن أزمة إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال من قبل الإتحاد الدولي والخطوات المتخذة من قبل اللجنة الأولمبية المصرية لحل هذه الأزمة، أخذنا على عاتقنا مسئولية التصدي لهذا الأمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حفاظاً على اسم مصرنا الغالية والرياضة المصرية، وسلك كافة الطرق التي تؤدى لحل الأزمة وذلك بالتنسيق الدائم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى مبعوث الحركة الأولمبية الدولية بمصر، بالإضافة للتواصل مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو)".

وتابع البيان: "جاري متابعة هذه الأزمة مع المحامي الدولي المناط له هذه القضية والتواصل مع مسئولي الاتحاد الدولي لرفع الأثقال وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال بعد إرسال تقرير معد من جانبنا يشرح التناقضات ومظاهر البطلان التي شابت هذا القرار المجحف، وبالفعل توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الدولي برفع طعن أمام المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) للتظلم من قرار إيقاف الاتحاد المصري وبعد ذلك يتم التقدم للاتحاد الدولي لرفع الأثقال بتعليق الإيقاف لحين الفصل في الطعن نهائياً بالمحكمة الرياضية الدولية، حرصاً على عدم حرمان اللاعبين واللاعبات المصريين من خوض منافسات التأهيل بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ابتداء من القسم الثالث للتأهيل لتلك الدورة والتي تبدأ في الأول من نوفمبر 2019".

واستطرد بيان الأولمبية: "تم قيد الطعن واختيار المحكم الدكتور محمد عبد الرؤوف، أول أمس، إلا أنه وللأسف الشديد فوجئنا صباح أمس الإثنين بورود إخطار من اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية (المغرب 2019) بثبوت إيجابية عينات المنشطات لعدد خمسة من لاعبين رفع الأثقال المشاركين بالدورة، وعلى الفور تم عرض الأمر على مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في جلسته المنعقدة بتاريخ أمس الإثنين الموافق 7/10/2019، وحضر الجلسة محمود كمال محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال بصفته عضو بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، وتقدم بطلب لتجميد نفسه عن ممارسة مهام منصبه كرئيس للاتحاد المصري لرفع الأثقال لحين الانتهاء من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وإجراء كافة التحقيقات المطلوبة، حرصاً على الشفافية والحيادية وعدم التأثير على سير التحقيق في هذا الأمر".

وأضاف: "بناءً عليه قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تشكيل لجنة من المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الدكتور مهندس علاء جبر نائب رئيس اللجنة، الدكتور علاء مشرف أمين صندق اللجنة الأولمبية والمشرف العام على اللجنة الطبية، المهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رئيس لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم، المستشار محمد الدمرداش مقرر لجنة الأندية والهيئات والقيم، أحمد عبد العليم السكرتير التنفيذي للجنة، على أن تقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة الأزمة من حيث 1- الاستمرار في الطعن الخاص بالاتحاد المصري لرفع الأثقال فى المحكمة الرياضية الدولية، 2- التنسيق مع الاتحاد الدولى لرفع الاثقال فيما يخص موقف الاتحاد المصرى لرفع الاثقال فيما يتعلق بالطعن المذكور أعلاه، 3- دراسة العينات الإيجابية الجديدة الواردة من اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب 2019، 4- التحقيق في ما يتعلق بملف أزمة الاتحاد المصرى لرفع الاثقال والمشار إليها بأعلاه، 5- بحث طلب رئيس الاتحاد المصري لرفع الاثقال بتجميد نفسه عن ممارسة مهامه كرئيس للاتحاد المصرى لرفع الاثقال لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن".

وقال البيان: "فوض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اللجنة المشكلة والمشار إليها أعلاه في اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات في هذا الشأن، وعلى الفور ونظراً لأهمية وحساسية وضرورة الإسراع في التصدي لهذا الموضوع انعقدت اللجنة المشكلة من قبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية مساء 7/10/2019 أمس، واستمعت لرئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وللمدير الفني للمنتخب وأيضاً المدرب العام، وقررت اللجنة المشكلة والمشار إليها بعاليه أولاً الموافقة على طلب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال بتجميد نفسه عن مباشرة مهامه كرئيس للاتحاد لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ثانياً تجميد جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الاثقال عن مباشرة مهامهم، كذلك المدير التنفيذي، والمدير المالي للاتحاد دون الإخلال بحقوقهما المالية خلال فترة التجميد، مع تكليفهما بالمهام التي تصدر إليهما من اللجنة في حينه، ثالثاً: تقوم اللجنة بتسيير أعمال الاتحاد المصري لرفع الأثقال خلال فترة التجميد مع حقها فى الاستعانة بمن تراه فى القيام بعملها، على أن يقوم كل من المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اللجنة المشكلة والدكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية بالتوقيع على الشيكات، وفق مقتضيات الحاجة، مع اتباع الدورة المستندية المحاسبية طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وذلك كله خلال فترة التجميد، رابعاً: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 8/10/2019، وعلى السيد أحمد عبد العليم سكرتير اللجنة تنفيذ هذا القرار".