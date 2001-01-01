على خطى مباراة ريال مدريد.. الأهلي ينسق لإقامة وديات أمام يوفنتوس وإنتر ميلان

تواصل مسؤولو النادي الأهلي مع أندية عالمية لبحث سبل تعاون جديدة معها خلال الفترة المقبلة على مستوى فريق الكرة الأول و قطاعات الناشئين.

وتواجد خالد مرتجى ومحمد سراج أعضاء مجلس الأهلى فى أوروبا مؤخراً، وقاموا بزيارة عدد من الدول الأوروبية منها أسبانيا وإيطاليا، حيث تم الاتفاق مع ريال مدريد على مواجهته ودياً فى السنة الجديدة.

كما تم الاتفاق مع يوفنتوس وانتر ميلان على التعاون المشترك على مستوى قطاعات الناشئين وكذلك على مستوى فريق الكرة الأول، ومن المقرر أن يكون هناك وديات بينهما في السنة الجديدة مثلما تم الاتفاق مع ريال مدريد.

وعقد وفد النادي الأهلي والذي يضم المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين عضوا مجلس إدارة النادي للمشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم العالمية اجتماعًا مع بوتراجينيو مدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد ورئيس الجامعة بمكتب الأخير.

شهد الاجتماع الذي جاء وديًا للغاية مناقشة العديد من الملفات، وشرح "بوتراجينيو" آلية العمل في نادي ريال مدريد وتحدث عن مصادر التمويل وتطويرها باستمرار وكيفية تمويل المشروعات الكبرى للنادي الملكي ومنها تطوير ملعبه الحالي "سانتياجو بيرنابيو".

كما تطرق الحوار إلى إقامة مباراة ودية بين الأهلي والريال يتم تحديدها في وقت لاحق على غرار مباراة القرن التي أقيمت بين الناديين عام 2001 بالقاهرة وانتهت لمصلحة الأهلي بهدف للا شئ.

واقترح "بوتراجينيو" إقامة المباراة في مدريد ورحب وفد الأهلي بالاقتراح لحين العرض على مجلس الإدارة . واصطحب بوتراجينيو وفد الأهلي في جولة تفقدية بملعب الريال وملحقاته الجديدة ولبى مرتجي وسراج دعوة رئيس جامعة ريال مدريد بحضور مباراة الريال وأوساسونا في الدوري الأسباني.

وكان وفد النادي قد توجه إلى إسبانيا قبل أربعة أيام بتكليف من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لحضور المؤتمر المشار إليه وإجراء العديد من المقابلات المهمة مع المسئولين عن تطوير صناعة كرة القدم من الدول المختلفة والعرض على مجلس الإدارة عقب العودة للقاهرة.