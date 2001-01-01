أحدث الأخبار

أخر الأخبار

وكيل "جروس": المدرب أغلق باب العودة في وجه أهلي جدة

تحدث عن هدفه الشهير في الزمالك.. عبد الفضيل لـ"الوطن": أتوقع فوز الأهلي بلقاء القمة

بالفيديو.. مصر الأوليمبي يفوز على جنوب أفريقيا.. ورمضان صبحي يخرج مُصابًا

بعد غياب دام قرابة الـ10 أشهر.. هل يكون مصطفى فتحي مفاجأة ميتشو للأهلي في مباراة القمة؟

على خطى مباراة ريال مدريد.. الأهلي ينسق لإقامة وديات أمام يوفنتوس وإنتر ميلان

09:54 م | الأحد 13 أكتوبر 2019
كتب: أحمد خالد
على خطى مباراة ريال مدريد.. الأهلي ينسق لإقامة وديات أمام يوفنتوس وإنتر ميلان

الأهلي

أخبار متعلقة

تواصل مسؤولو النادي الأهلي مع أندية عالمية لبحث سبل تعاون جديدة معها خلال الفترة المقبلة على مستوى فريق الكرة الأول و قطاعات الناشئين.

وتواجد خالد مرتجى ومحمد سراج أعضاء مجلس الأهلى فى أوروبا مؤخراً، وقاموا بزيارة عدد من الدول الأوروبية منها أسبانيا وإيطاليا، حيث تم الاتفاق مع ريال مدريد على مواجهته ودياً فى السنة الجديدة.

كما تم الاتفاق مع يوفنتوس وانتر ميلان على التعاون المشترك على مستوى قطاعات الناشئين وكذلك على مستوى فريق الكرة الأول، ومن المقرر أن يكون هناك وديات بينهما في السنة الجديدة مثلما تم الاتفاق مع ريال مدريد.

وعقد وفد النادي الأهلي  والذي يضم المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين عضوا مجلس إدارة النادي للمشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم العالمية اجتماعًا مع بوتراجينيو مدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد ورئيس الجامعة بمكتب الأخير.

شهد الاجتماع الذي جاء وديًا للغاية مناقشة العديد من الملفات، وشرح "بوتراجينيو" آلية العمل في نادي ريال مدريد وتحدث عن مصادر التمويل وتطويرها باستمرار وكيفية تمويل المشروعات الكبرى للنادي الملكي ومنها تطوير ملعبه الحالي "سانتياجو بيرنابيو".

كما تطرق الحوار إلى إقامة مباراة ودية بين الأهلي والريال يتم تحديدها في وقت لاحق على غرار مباراة القرن التي أقيمت بين الناديين عام 2001 بالقاهرة وانتهت لمصلحة الأهلي بهدف للا شئ.

واقترح "بوتراجينيو" إقامة المباراة في مدريد ورحب وفد الأهلي بالاقتراح لحين العرض على مجلس الإدارة . واصطحب بوتراجينيو وفد الأهلي في جولة تفقدية بملعب الريال وملحقاته الجديدة ولبى مرتجي وسراج دعوة رئيس جامعة ريال مدريد بحضور مباراة الريال وأوساسونا في الدوري الأسباني.

وكان وفد النادي قد توجه إلى إسبانيا قبل أربعة أيام بتكليف من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لحضور المؤتمر المشار إليه وإجراء العديد من المقابلات المهمة مع المسئولين عن تطوير صناعة كرة القدم من الدول المختلفة والعرض على مجلس الإدارة عقب العودة للقاهرة.

أخبار قد تعجبك

مدرب "جينيراسيون": قادرون على هزيمة الزمالك أمام جمهوره

استطلاع رأى

  • كازاخستان

    كازاخستان

  • 0

    :

    2

    03:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • بلجيكا

    بلجيكا

  • قبرص

    قبرص

  • 0

    :

    5

    06:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • روسيا

    روسيا

  • روسيا البيضاء

    روسيا البيضاء

  • 1

    :

    2

    06:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • هولندا

    هولندا

  • اسكتلندا

    اسكتلندا

  • 6

    :

    0

    06:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • سان مارينو

    سان مارينو

  • المجر

    المجر

  • 1

    :

    0

    06:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • أذربيجان

    أذربيجان

  • بولندا

    بولندا

  • 2

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • مقدونيا

    مقدونيا

  • ويلز

    ويلز

  • 1

    :

    1

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • كرواتيا

    كرواتيا

  • سلوفينيا

    سلوفينيا

  • 0

    :

    1

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • النمسا

    النمسا

  • إستونيا

    إستونيا

  • 0

    :

    3

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • ألمانيا

    ألمانيا

  • سيشيل

    سيشيل

  • 0

    :

    1

    02:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • جنوب السودان

    جنوب السودان

  • تشاد

    تشاد

  • 1

    :

    0

    03:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • ليبيريا

    ليبيريا

  • ساو تومي وبرينسيب

    ساو تومي وبرينسيب

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • موريشيوس

    موريشيوس

  • جامبيا

    جامبيا

  • 1

    :

    1

    06:00 PM

    تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021
  • جيبوتي

    جيبوتي

  • البرازيل

    البرازيل

  • 1

    :

    1

    02:00 PM

    مباريات دولية ودية
  • نيجيريا

    نيجيريا

  • جنوب أفريقيا

    جنوب أفريقيا

  • 2

    :

    1

    03:00 PM

    مباريات دولية ودية
  • مالي

    مالي

  • الإكوادور

    الإكوادور

  • 1

    :

    6

    04:00 PM

    مباريات دولية ودية
  • الأرجنتين

    الأرجنتين

  • كوت ديفوار

    كوت ديفوار

  • 3

    :

    1

    07:00 PM

    مباريات دولية ودية
  • الكونغو الديموقراطية

    الكونغو الديموقراطية

الأكثر قراءة

3 لاعبين مهددين بالرحيل عن جنة الأهلي بسبب "كهربا"

وليد عبد اللطيف يعتذر لرئيس الزمالك بسبب "إشادته بالخطيب"

الأهلي يخطط لشراء رمضان صبحى نهائياً لغلق الباب أمام أستون فيلا
المنتخب يختتم استعداداته لبوتسوانا.. و"البدرى" للاعبين: "الانطباع الأول يدوم"