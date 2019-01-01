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بالصور.. بعثة "يد الزمالك" تصل مطار القاهرة في حضور 3 آلاف مشجع

06:06 ص | الأربعاء 16 أكتوبر 2019
كتب: أحمد البكري
بالصور.. بعثة "يد الزمالك" تصل مطار القاهرة في حضور 3 آلاف مشجع

أحمد الأحمر مع جماهير الزمالك

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وصلت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إلى مطار القاهرة، قادمة من الرأس الأخضر، بعد الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا للأندية الأبطال، الإثنين الماضي، على حساب نظيره سبورتينج، بنتيجة 32-31، في مباراة مارثونية، أنتهت بتتويج الفارس الأبيض باللقب.

وكانت جماهير الزمالك في استقبال البعثة، ووصل عددهم إلى ما يقرب 3 آلاف مشجع.

كما حرص أحمد جلال ابراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، على التواجد في مطار القاهرة لاستقبال البعثة.

وحقق كوماندوز اليد بنادى الزمالك، إنجازاً تاريخياً، كأكثر الأندية حصولاً على البطولة، بـ12 لقباً، متفوقين على فريق المجمع البترولى الجزائرى (مولودية الجزائر) سابقًا، صاحب الـ11 لقباً، وشهد مشوار الفريق الأبيض بالبطولة تحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات، بالفوز على ديسبورتيفو دى برايا بنتيجة 45 - 25، وإيتوال دو كونجو الكونغولى بنتيجة 41 - 26، وفاب الكاميرونى بنتيجة 28 - 23، ثم وداد سمارة المغربى بنتيجة 38 - 32، والفوز على نظيره إنتر كلوب الأنجولى بنتيجة 30 - 18 في الدور قبل النهائي.

يُذكر أن تتويج الزمالك باللقب، منح أحمد الأحمر قائد الفريق، لقب الأكثر تتويجًا على البطولات القارية بين لاعبي العالم، بـ19 لقبًا.

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