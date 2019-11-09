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الاتحاد المصري لكرة السرعة يستعيد كأس العالم من فرنسا بعد نسيانها

12:52 ص | السبت 09 نوفمبر 2019
كتب: الوطن سبورت
الاتحاد المصري لكرة السرعة يستعيد كأس العالم من فرنسا بعد نسيانها

بعثة منتخب كرة السرعة المصري

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استعاد الاتحاد المصري لكرة السرعة كأس لقب العالم، الذي حققه المنتخب المصري، بعدما ارتكبت البعثة خطأ فادحا بنسيانها في فندق إقامتها بفرنسا، حيث أقيمت منافسات البطولة.

وأجرى الاتحاد المصري لكرة السرعة، مع بعض المسؤولين في فرنسا بهدف استعادة الكأس، قبل أن يصل بالفعل يوم أمس الجمعة إلى مقر الاتحاد.

وكان منتخب مصر لكرة السرعة قد تعرض لموقف غريب، بعدما فقد أعضاء البعثة الكأس الذي فاز به المنتخب الوطني بعد تحقيق لقب بطولة العالم، التي أقيمت مؤخرا في فرنسا.

ويستعد مجلس إدارة اتحاد كرة السرعة برئاسة المستشار عمرو حسين، لإجراء تحقيقات عاجلة في سرية تامة، لمعرفة أسباب فقدان الكأس، التي تسلمها المدير الفني علي جمعة وكابتن المنتخب عقب نهاية البطولة من رئيس اللجنة المنظمة.

الاتحاد يحمل الجهاز الفني مسئولية نسيان الكأس

وعاد المدير الفني بالكأس إلى فندق إقامة المنتخب، لكن الاتحاد اكتشف فقدان الكأس، عند عودة البعثة إلى القاهرة، وتبين أن المدير الفني وأفراد البعثة تركوا الكأس في الفندق خلال تواجدهم في العاصمة الفرنسية.

وحمل الاتحاد مسؤولية فقدان كأس البطولة للجهاز الفني للمنتخب، لذلك اتخذ مجلس إدارة اتحاد كرة السرعة قرارا بإجراء تحقيقات سرية مع جميع أفراد البعثة المصرية من جهاز فني ولاعبين وإداريين، وسيتم رفع تقرير إلى وزارة الشباب والرياضة بالحادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب الحقيقي في هذه الفضيحة.

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