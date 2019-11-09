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عاجل.. استقالة جهاز فريق السلة بالزمالك بعد اجتماع مع رئيس النادي

11:32 م | السبت 09 نوفمبر 2019
كتب: محمد خيري
عاجل.. استقالة جهاز فريق السلة بالزمالك بعد اجتماع مع رئيس النادي

فريق السلة بالزمالك

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قدم الجهاز الفني لفريق الزمالك لكرة السلة بقيادة عصام عبدالحميد، استقالته عن الاستمرار في تولي الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وعلم "الوطن سبورت" وفقا لمصدر داخل النادي، أن الجهاز عقد جلسة اليوم مع رئيس النادي وتقدم باستقالته لرفع الحرج عن المجلس بعد العقوبات التي وقعت على النادي بعد أحداث مباراة الأهلي في بطولة كأس مصر.

ورفض الجهاز الفني خلال الاجتماع العقوبات التي وقعها الاتحاد، مؤكدا على أنها مبالغ فيها وبها تحامل كبير على النادي الأبيض، ولم يتم مراعات السباب الذي تعرضوا له طوال أحداث المباراة.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على الزمالك في مباراة قمة السلة التي أقيمت بينهما الأسبوع الماضي، بنتيجة 92\80، ضمن مباريات بطولة كأس مصر.

وشهد اللقاء أحداثا مؤسفة بعد اشتباك لاعبي الفريقين عقب انتهاء المباراة، بسبب استفزازات لاعبي الفريق الأحمر.

عقوبات اتحاد السلة ضد الزمالك

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة قرر إيقاف عصام عبدالحميد المدير الفني للفريق 4 مباريات، وتغريمه 50 ألف جنيه، ووائل بدر مدرب الفريق مبارتين وتغريمه 15 ألف جنيه.

كما تقرر إيقاف هيثم السحرتي لاعب الزمالك مباراتين وتغريم 50 ألف جنيه، ومصطفى محمد مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيه، وإسلام سالم مباراة وتغريمه 10 آلاف جنيه، علاوة على تغريم سمير جودة مدرب الفريق 10 آلاف جنيه، وتغريم وسام العبد لاعب الفريق 5 آلاف جنيه.

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