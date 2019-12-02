بطل العالم في الإسكواش: أسعى لرفع العلم المصري مجددا في مونديال "الفرق"

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طارق مؤمن
أكد طارق مؤمن، بطل العالم في الاسكواش، استعداده للمشاركة ببطولة العالم للفرق المقرر أن تستضيفها مدينة واشنطن الأمريكية في الفترة من 15 إلى 21 من الشهر الجاري.
وقال مؤمن في تصريحات رسمية: "لقب بطولة العالم بداية فصل جديد في مسيرتي الرياضية والذي يعد حلماً لي منذ الطفولة".
وأضاف: "فخور جداً كوني واحداً من ضمن عمالقة ساهموا في هيمنة مصر على أعلى التصنيفات الدولية برياضة الإسكواش، خاصة أن هذا التتويج أتاح لي أن أمثل مصر في بطولة العالم لفرق الإسكواش للرجال، وأثق أننا سنقوم ببذل أقصى جهد لدينا لنشرف مصر مرة آخرى أمام العالم".
وكان مؤمن آخر المتأهلين لبطولة العالم للفرق، بعد تتويجه بلقب بطولة العالم التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، الشهر الماضي، بعد فوزه على النيوزيلندي بول كول في مباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 39 دقيقة.
ويمثل "مؤمن" المصنف الثالث على العالم مصر في بطولة العالم للفريق إلى جانب كلٍ من علي فرج المصنف الأول عالمياً، وكريم عبد الجواد المصنف الرابع عالمياً ومحمد أبو الغار المصنف الثامن عالمياً.
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