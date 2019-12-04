خاص.. أول تعليق من كرم جابر بعد اتهامه بالاختلاس وتحويله للنيابة

علق المصارع الأولمبي كرم جابر، على البلاغ المقدم ضده للنيابة العامة من اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار، بشأن اتهامه باختلاس 680 ألف جنيه، قائلاً: "فوجئت بهذه الواقعة رغم أنني قمت بتسوية المبلغ المذكور قبل ذلك".

وأوضح كرم جابر في تصريحات لـ"الوطن سبورت":"قمت بتسوية هذا المبلغ خلال فترة مجلس إدارة اتحاد المصارعة السابق برئاسة حسن الحداد، وأنا في حالة من الاستغراب والدهشة من موقف المجلس الحالي الذي أحالني للنيابة بسبب واقعة قديمة قمت بتسويتها".

وأضاف المصارع الأولمبي السابق: "تواصلت مع عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة الحالي، وأخطرته بتسوية الـ680 ألف جنيه، ولدي الأوراق التي تثبت صحة موقفي".

بكير: نحاول التفتيش على مخالفات المجلس السابق

في المقابل، كشف اللواء وجيه بكير أمين صندوق الاتحاد المصري للمصارعة، أن الرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة، كشفت هذه الواقعة وقامت بإحالة مخالفات ارتكبها المجلس السابق إلى النيابة العامة وهو إجراء قانوني متبع لتسوية الأمور المالية، لكون أي أموال بخزينة الاتحاد تعتبر أموالا عامة.

وأضاف بكير: "المجلس الحالي يضم 5 شخصيات كانوا ضمن مجلس الراحل حسن الحداد وكانوا يحاولون التستر على هذه الواقعة، وقمت أنا وعصام نوار رئيس الاتحاد الحالي بتقديم مذكرة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للتفتيش على هذه المخالفات".

كان كرم جابر قد حصل على مبلغ 44 ألف فرنك سويسري أي ما يعادل 680 ألف جنيه، بتاريخ 26 يونيو 2015، للمشاركة في بطولة العالم بأمريكا في الفترة من 1 يوليو 2015 وحتى 13 سبتمبر 2015، وإقامة معسكر تحضيري قبلها، وصدر قرار من وزير الشباب والرياضة وقتها بالموافقة على تحمل الاتحاد المصري للمصارعة لتكاليف تذاكر الطيران والإقامة والإعاشة ومصروف الجيب وأدوات التدريب للاعب وتأشيرات السفر والتأهيل الطبي، على أن يقدم اللاعب مستندات بالمبالغ المذكورة.