خاص.. سرقة وتكسير أتوبيس الزمالك في بورسعيد وتحرير محضر بالواقعة

تكسير اوتوبيس الزمالك في بورسعيد وتحرير محضر في الشرطة

أقيمت أمس الجمعة، مواجهة فريق الزمالك ونظيره بورفؤاد علي ملعب بورسعيد، في دوري الهوكي الممتاز للرجال، والتي انتهت بين الفريقين بهدف لكل فريق.

ويكشف "الوطن سبورت" ما تعرض له مسؤولو الزمالك والجهاز الفني للهوكي واللاعبين بعد انتهاء المباراة.

وشدد مصدر داخل الزمالك أن حافلة الفريق الأبيض تعرضت للتكسير بعد انتهاء المباراة، حيث فوجئ سائق الأتوبيس بوجود سيارة تقطع عليه الطريق، ونزل منها أشخاص قاموا بتكسير الحافلة.

وتابع المصدر: "الأشخاص الذين نزلوا من السيارة التي قطعت الطريق على حافلة الزمالك قاموا بفتح شنطة الحافلة وتمكنوا من الحصول على المضارب الخاصة باللاعبين".

وأشار المصدر إلي أن مسؤولي الزمالك قاموا بتحرير محضر في شرطة الضواحي بمدينة بورسعيد، حيث كان يتواجد اللواء حسن موسى رئيس جهاز الهوكي وتعرض لإصابات وتم إثبات ذلك.

واختتم المصدر تصريحاته بأنه تم إبلاغ إدارة الزمالك بكل ما حدث، وعلى الفور أرسلوا حافلة آخرى، وغادروا بورسعيد بعد منتصف الليل مع العلم بأن المباراة انتهت في الخامسة مساء.