"بن حليب" صفقة الزمالك المنتظرة.. تمرد وسخرية وأزمة مع كارتيرون

دخل محمود بن حليب لاعب الرجاء المغربي، اهتمامات نادي الزمالك مجدداً، من أجل تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد أن فشلت المفاوضات لضم اللاعب للنادي الأبيض الموسم الماضي.

وتأتي المفارقة في أن من طلب التعاقد مع "بن حليب" هو باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، رغم الأزمة الشهيرة التي حدثت بين الثنائي خلال تولي المدرب الفرنسي مسؤولية قيادة الفريق المغربي الموسم الماضي.

ويرصد "الوطن سبورت" أزمات عديدة للاعب الذي يشتهر بـ"التمرد" مع بطل المغرب خلال الفترة الماضية:

صدام مع المدربين:

كانت البداية مع خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للأهلي، حينما كان يقود الرجاء فنياً، حيث استبعد المدرب الإسباني اللاعب من عدة مباريات على رأسها مواجهة النجم الساحلي في كأس زايد للأندية، قبل تدخل زملائه للصفح عنه.

صدام "بن حليب" مع "كارتيرون" كان من نوع آخر، في ظل احتواء الأخير له طوال فترة ولايته واعتباره بمثابة نجله، إلا أن ذلك لم يشفع لإيقاف الصدام الذي حدث بينهما بعد اعتراض اللاعب على المدرب بشكل غير لائق بعد استبعاده من التشكيل الأساسي لمواجهة رجاء بني ملال في افتتاح مباريات الدوري المغربي أكتوبر الماضي.

عقوبات رادعة واتهامات بالتمرد:

وصفت إدارة النادي اللاعب عدة مرات بالتمرد، في ظل الأنباء التي ترددت حول رغبته في الرحيل، حيث تعرض "بن حليب" صاحب الـ23 عاماً للعديد من العقوبات الرادعة، على رأسها هبوطه للعب في فريق الرديف بالنادي، فضلاً عن تحويله للتحقيق على خلفية أزمته مع كارتيرون.

أزمات مع اللاعبين والجماهير:

لم يكتفي بن حليب بتمرده على إدارة النادي ومدربيه، بل دخل في مشاكل مع زملاءه في الفريق، فضلاً عن أزمته مع جماهير الوداد بعد الفيديو الساخر منهم الذي نشره على صفحته، ليواجه انتقادات لاذعة وضعته في أزمة جديدة.

أرقام سلبية واستبعاد من المنتخب:

شارك اللاعب الذي يلعب في مركز المهاجم في أربع مباريات مع فريقه هذا الموسم ولم يتمكن من تسجيل أي أهداف، فضلاً عن استبعاده من الانضمام للمنتخب المغربي في أكثر من مناسبة بسبب عدم التزامه.