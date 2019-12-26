بعد ضمه رسميا.. الأهلي يعلن موعد وصول إسكندر زايد نجم الأفريقي التونسي

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إسكندر زايد
قال رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن اللاعب إسكندر زايد، لاعب نادي الأفريقي التونسي لكرة اليد، وقع عقود الانضمام إلى صفوف الفريق لمدة ثلاثة مواسم ونصف.
وأوضح أن النادي الأهلي حصل على توقيع اللاعب وناديه بعد أن تم الاتفاق على كل التفاصيل المالية، بعد سفر عمر شوقي، رئيس جهاز اليد، إلى تونس لإنهاء الصفقة.
وأشار إلى أن اللاعب سوف يحضر إلى القاهرة بعد الانتهاء من معسكر منتخب بلاده، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وكان رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي قد أكد في تصريحات خاصة منذ قليل أن هناك بعض العوائق بين الأهلي والأفريقي التونسي، قبل أن يتم التغلب عليها من قبل عمر شوقي، رئيس جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي، مندوب النادي في تونس.
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