«الوطن سبورت» ينفرد بأسباب فسخ تعاقد حسام غالى مع النصر السعودي

أعلن نادر شوقى وكيل أعمال النجم المصري حسام غالى، منذ قليل، عن فسخ عقد موكله مع نادى النصر السعودي.

وانضم غالى صاحب الـ36 عامًا للنصر السعودي مطلع الموسم الجاري، وحمل شارة القيادة مع فريقه الجديد مسجلًا ظهوره في 13 مباراة.

وعلمت"الوطن سبورت" أن السبب الحقيقى وراء رحيل الكابيتانو عن العميد، هو حل إدارة نادى النصر وقدوم مجلس جديد برئاسة سلمان المالك، الذى كان سببًا فى إنهاء غالى لتجربته الأولى مع النصر موسم 2009/2010 نظرًا للعلاقات المتوترة بينهما.

كما علمت "الوطن سبورت" أن حسام غالى سيحصل على كافة مستحقاته مع النصر والبالغة 800 ألف دولار برغم عدم إتمام اللاعب لنهاية تعاقده.