الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

رئيس الاتحاد الألماني يعرب عن أسفه لعدم الدفاع عن أوزيل.. ويرفض الاعتذار له

لاعب ليفربول يغادر جولة الفريق بالولايات المتحدة

الاتحاد الدولي للمصارعة يوقف محمد فوزي عامين بعد هروبه لأمريكا

فرجاني ساسي يجتمع بمسئولي نادي الزمالك

بالصور| عبدالله السعيد يتعرض للإصابة في مران الأهلي

اليوم PM 04:38
كتب: أحمد أبوالليل
بالصور| عبدالله السعيد يتعرض للإصابة في مران الأهلي

السعيد

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم، إصابة لاعبه عبد الله السعيد، بإجهاد فى العضلة الأمامية، خلال تدريبات الفريق.

وقالت الصفحة الرسمية للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الجهاز الفنى للفريق، بقيادة بابلو جويدى، قرر منح عبد الله السعيد راحة من التدريبات، على أن يبدأ بالركض حول الملعب بداية من مران الأحد المقبل.

وانضم السعيد لصفوف الأهلي السعودي قادما من الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة.

جدير بالذكر أن الأهلي يلعب مع المحرق البحريني في أغسطس المقبل بالبحرين بذهاب دور الـ32 من منافسات البطولة العربية، بينما يفتتح مشواره بمسابقة الدوري السعودي بمواجهة الباطن يوم 30 أغسطس.

أخبار متعلقة

«إكرامي»: حسبي الله ونعم الوكيل في من أبعد ابني «شريف» عن حراسة الاهلي

«إكرامي»: حسبي الله ونعم الوكيل في من أبعد ابني «شريف» عن حراسة الاهلي
استعدادا لمواجهة الاهلي.. تغيير موعد مباراة تاونشيب وصن داونز

استعدادا لمواجهة الاهلي.. تغيير موعد مباراة تاونشيب وصن داونز

التشيلي سييرا مدربا لشباب الاهلي الإماراتي

تعاقد شباب الاهلي الاماراتي السبت مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا ليقود فريقه في الموسم المقبل بديلا للوطني مهدي علي.

بالفيديو والصور| «السعيد» و«عبد الشافي» يظهران في تدريبات الاهلي

تواجد كلًا من عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي، في تدريبات النادي الأهلي السعودي، اليوم، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

أخبار قد تعجبك

شروط المرشحين الأربعة لقيادة الفراعنة تربك الجبلاية بسبب الأجر والمساعدين

استطلاع رأى

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • 2

    :

    0

    01:00 AM

    كأس الأبطال الدولي
  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • 1

    :

    2

    02:00 AM

    كأس الأبطال الدولي
  • ليفربول

    ليفربول

  • روما

    روما

  • 1

    :

    4

    04:00 AM

    كأس الأبطال الدولي
  • توتنهام

    توتنهام

  • ميلان

    ميلان

  • 1

    :

    1

    05:00 AM

    كأس الأبطال الدولي
  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • أرسنال

    أرسنال

  • 1

    :

    1

    01:35 PM

    كأس الأبطال الدولي
  • أتليتكو مدريد

    أتليتكو مدريد

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يستبعد حسام حسن والبدري من خلافة كوبر

بالفيديو| ميسي يرقص في زفاف فابريجاس على أنغام «3 دقات» وعمرو دياب

«صلاح» يشارك.. الموعد والقنوات الناقلة لموقعة ليفربول ومانشستر سيتي
بالأرقام| حصاد العشرة المبشرين بجائزة أفضل لاعب فى العالم ٢٠١٨