بالصور| عبدالله السعيد يتعرض للإصابة في مران الأهلي

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم، إصابة لاعبه عبد الله السعيد، بإجهاد فى العضلة الأمامية، خلال تدريبات الفريق.

وقالت الصفحة الرسمية للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الجهاز الفنى للفريق، بقيادة بابلو جويدى، قرر منح عبد الله السعيد راحة من التدريبات، على أن يبدأ بالركض حول الملعب بداية من مران الأحد المقبل.

وانضم السعيد لصفوف الأهلي السعودي قادما من الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة.

جدير بالذكر أن الأهلي يلعب مع المحرق البحريني في أغسطس المقبل بالبحرين بذهاب دور الـ32 من منافسات البطولة العربية، بينما يفتتح مشواره بمسابقة الدوري السعودي بمواجهة الباطن يوم 30 أغسطس.