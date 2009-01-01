رسميا.. فوزي البنزرتي مدربا لمنتخب تونس خلفا لمعلول

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن تعيين المدرب المخضرم فوزي البنزرتي مديرا فنيا لمنتخب تونس خلفا لنبيل معلول والذي رحل عن لتولي الإدارة الفنية للدحيل القطري عقب كأس العالم.

وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن عقد البنزرتي يمتد إلى موسمين قابلين للتجديد، مع منحه الحرية في اختيار المساعدين.

وكان البنزرتي يقود الوداد الرياضي المغربي خلال مباراة حوريا كوناكري في الجولة الرابعة من دوري الأبطال، ونجح في قيادة الفريق المغربي لتصدر ترتيب المجموعة ليرحل لتدريب نسور قرطاج.

وسبق للبنزرتي أن تولى تدريب تونس في عامي 2009 و 2010

الجدير بالذكر أن المنتخب التونسي يقع بصحبة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.