النجم الساحلي يفوز على الرمثا الأردني بثلاثية في البطولة العربية

فاز النجم الساحلي على ضيفه الرمثا الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب سوسة.

وسجل ثلاثية فريق النجم الساحلي كل من علية البريقي هدفين واللاعب فراس بالعربي، فيما قلص الفارق للضيوف اللاعب خالد الدردور.

وستكون مواجهة الاياب بين الفريقن يوم الجمعة 28 سبتمبر 2018 بملعب الحسن في الاردن.