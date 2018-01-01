بمشاركة مرعي.. النجم الساحلي يتعثر أمام أول أغسطس الأنجولي بدوري الأبطال

تعادل النجم الساحلي أمام ضيفه أول أغسطس الأنجولي بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الفريق الساحلي بمدينة سوسة ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وشارك اللاعب المصري عمرو مرعي في المباراة بشكل أساسي قبل أن يغادر اللقاء مستبدلا في الدقيقة 90.

وتقدم الفريق الأنجولي بالهدف الأول مبكرا عن طريق داني في الدقيقة 11، قبل أن يسجل "البديل" أمين الشرميطي هدف التعادل للفريق الساحلي في الدقيقة 87.

التعادل، أبقى النجم الساحلي والذي ضمن التأهل لربع النهائي في صدارة المجموعة بـ 11 نقطة، فيما رفع أول أغسطس رصيده للنقطة 6 في المركز الثاني.