السوبر الإماراتي|«العين» يعود أمام «الوحدة» بهدفين في دقيقتين

نجح فريق العين في إحراز الهدف الثالث والتعادل، بمرمى الوحدة، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب الدفاع الجوي، في بطولة السوبر الإماراتي.

وحول العين تأخره، بثلاثة أهداف لهدف، إلى التعادل بعد إحراز هدفين في دقيقتين، عن طريق «دياكيتيه» من ركلة جزاء في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، والهدف الثالث لـ «كايو» من تسديدة رائعة في الدقيقة 76.