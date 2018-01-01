بعد التعادل 3/3.. ضربات المعاناة الترجيحية تحسم «السوبر الإماراتي»

انتهت مباراة العين والوحدة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة، التي تقام بينهما حاليًا، باستاد الدفاع الجوي، في بطولة السوبر الإماراتي، واحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح لحسم الفائز باللقب.

شهد الشوط تفوقًا كاسحًا لفريق «الوحدة»، بينما لم يقدم «العين» المنتظر منه دفاعًا وهجومًا، وظهر بالأداء العشوائي خلال بداية اللقاء.

تقدم إسماعيل مطر لاعب الوحدة، في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، بينما عزز التقدم المهاجم المغربي مراد باتنة في الدقيقة السابعة من تصويبة رائعة، واختتم الأهداف، كيجالي في الدقيقة 40.

كما أهدر «العين» ركلة جزاء حصل عليها اللاعب المصري حسين الشحات، وأهدرها السويدي «ماركوس بيرج».

وفي الشوط الثاني تحول فريق العين بشكل قوي إلى الهجوم، صنع «الشحات» أول أهداف فريقه، والذي جاء في الدقيقة 62 من زمن المباراة، بقدم المهاجم الدولي السويدي ماركوس بيرج، ثم «دياكيتيه» من ركلة جزاء في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، والهدف الثالث لـ «كايو» من تسديدة رائعة في الدقيقة 76.