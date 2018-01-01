«بعد مباراة دراماتيكية»..«الوحدة» بطلًا للسوبر الإماراتي بالفوز على العين 4/3 بركلات الترجيح

توج فريق الوحدة ببطولة السوبر الإماراتي، بعد الفوز على العين بركلات الترجيح، بنتيجة 4\3 عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، التي أقيمت بينهما اليوم، باستاد الدفاع الجوي، بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

شهد الشوط تفوقًا كاسحًا لفريق «الوحدة»، بينما لم يقدم «العين» المنتظر منه دفاعًا وهجومًا، وظهر بالأداء العشوائي خلال بداية اللقاء.

تقدم إسماعيل مطر لاعب الوحدة، في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، بينما عزز التقدم المهاجم المغربي مراد باتنة في الدقيقة السابعة من تصويبة رائعة، واختتم الأهداف، «كيجالي» في الدقيقة 40.

كما أهدر «العين» ركلة جزاء حصل عليها اللاعب المصري حسين الشحات، وأهدرها السويدي «ماركوس بيرج».

وفي الشوط الثاني تحول فريق العين بشكل قوي إلى الهجوم، صنع «الشحات» أول أهداف فريقه، والذي جاء في الدقيقة 62 من زمن المباراة، بقدم المهاجم الدولي السويدي ماركوس بيرج، ثم «دياكيتيه» من ركلة جزاء في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، والهدف الثالث لـ «كايو» من تسديدة رائعة في الدقيقة 76، لتنتهي المباراة بالتعادل ويحتكم الفريقين إلى ركلات الجزاء ليفوز الوحدة 4\3.