كواليس الخطأ الكارثي لـ «الكاف» بشأن قرعة الأهلي في «دوري أبطال إفريقيا»

أقيمت اليوم قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القرعة خطأً كارثيًا من المنظمين على القرعة، بعدما تم الإعلان عن مواجهة الأهلي لنادي وفاق سطيف الجزائري، ومواجهة الوداد المغربي لحوريا كوناكري الغيني.

وتواجد «الوداد» مع «حوريا» في المجموعة الثالثة، وصعد «الوداد» على رأس المجموعة، بينما كان «حوريا» ثانيًا، وبالتالي فلا يصح أن يتواجه الفريقان في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد «الوطن سبورت» كواليس هذا الخطأ، بعدما كان من المفترض تغيير كرات أوائل المجموعات، بعدما سحب مارك فيش قائد منتخب جنوب إفريقيا فريق «النجم الساحلي».

ولم يتم تغيير الكرات، ومن هنا حدث الخطأ، وبمجرد سحب اسم وفاق سطيف الجزائري تبقى الأهلي والوداد فقط، وتم سحب الأهلي ليواجه وفاق سطيف، ولم يتبقى كرات سوى حوريا والوداد، مما اضطر على عكس القرعة عقب الانتهاء منها.

وأبعد منظمو القرعة الكرات بعد اختيار «مازيمبي»، ولم يبعدوا الكرات بعد اختيار النجم الساحلي، مثلما فعلوا مع الفريق الكونغولي.