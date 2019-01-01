بالفيديو| تحت صافرة «جريشة».. جرز القمر تنهي الشوط الأول بهدف في الكاميرون

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة جزر القمر والكاميرون، على واقع تقدم جزر القمر 1-0، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

أحرز هدف جزر القمر اللاعب الفاردو بن محمد فى الدقيقة 15.

ويقود المباراة تحكيميا المصري جهاد جريشة "حكم ساحة"، تحسين أبو السادات "مساعد أول"، ويوسف البساطى "مساعد ثان"، ومحمود البنا "حكمًا رابعًا".

جدير بالذكر أن المنتخب الكاميروني يقوده الهولندي كلارنس سيدورف، بينما يعمل مواطنه باتريك كلويفرت مساعدًا له، في أول مباراة رسمية له.