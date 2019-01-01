الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

الطلائع يستعيد جهود تالا نداي أمام الزمالك

مفاجآت بالتشكيل المتوقع للمنتخب أمام النيجر

الجابوني «كانستا» يدير مواجهة وفاق سطيف والوداد بربع نهائي أبطال أفريقيا

«سيدات سلة الأهلي» يخوص ثالث الوديات استعدادا للموسم الجديد

بالفيديو| تحت صافرة «جريشة».. جرز القمر تنهي الشوط الأول بهدف في الكاميرون

منذ 47 دقيقة
كتب: أحمد أبوالليل
بالفيديو| تحت صافرة «جريشة».. جرز القمر تنهي الشوط الأول بهدف في الكاميرون

جهاد جريشة

أخبار متعلقة

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة جزر القمر والكاميرون، على واقع تقدم جزر القمر 1-0، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

أحرز هدف جزر القمر اللاعب الفاردو بن محمد فى الدقيقة 15.

ويقود المباراة تحكيميا المصري جهاد جريشة "حكم ساحة"، تحسين أبو السادات "مساعد أول"، ويوسف البساطى "مساعد ثان"، ومحمود البنا "حكمًا رابعًا".

جدير بالذكر أن المنتخب الكاميروني يقوده الهولندي كلارنس سيدورف، بينما يعمل مواطنه باتريك كلويفرت مساعدًا له، في أول مباراة رسمية له.

أخبار قد تعجبك

المنتخب يدخل زمن «أجيرى» بمهمة مصيرية أمام النيجر

استطلاع رأى

  • سويسرا

    سويسرا

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    دوري أمم أوروبا
  • أيسلندا

    أيسلندا

  • مصر

    مصر

  • -

    :

    -

    08:00 PM

    تصفيات أمم إفريقيا
  • النيجر

    النيجر

  • إنجلترا

    إنجلترا

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    دوري أمم أوروبا
  • أسبانيا

    أسبانيا

الأكثر قراءة

بعد انتقاله للأهلي من الزمالك.. مدربه: يجيد اللعب في 3 مراكز .. ويُشبه «تريزيجيه»

ننشر كواليس انتقال لاعب «الزمالك» إلى «الأهلي»

بعد انضمامه للجهاز الفني للفراعنة.. «سالجادو» يثير الجدل في مصر
الزمالك يفاوض «المحمدى».. و«أفشة» يرفض «الأبيض»