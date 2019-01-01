بالفيديو| الكاميرون تخطف تعادلا صعبا من جزر القمر تحت أنظار «سيدورف» وصافرة «جريشة»

انتهت مباراة منتخب جزر القمر ونظيره الكاميروني على واقع التعادل الإيجابي 1-1، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

افتتح منتخب جزر القمر التهديف عن طريق الفاردو بن محمد فى الدقيقة 15، فيما تعادل الكاميرون عن طريق ستيفان باهوكين في الدقيقة 80.

رفع منتخب جزر القمر رصيده إلى نقطة واحدة في المركز الثالث، بينما الكاميرون في صدارة المجموعة مؤقتاً برصيد 4 نقاط.

وأدار المباراة تحكيميا المصري جهاد جريشة "حكم ساحة"، تحسين أبو السادات "مساعد أول"، ويوسف البساطى "مساعد ثان"، ومحمود البنا "حكمًا رابعًا".

جدير بالذكر أن هذه المباراة كانت الظهور الرسمي الأول للهولندي كلارنس سيدورف، ومواطنه باتريك كلويفرت مساعده في القيادة الفنية لمنتخب الكاميرون.