تصفيات أفريقيا.. نيجيريا تفوز على سيشل بثلاثية نظيفة

حقق منتخب نيجيريا فوزًا كبيرًا على منتخب سيشل بثلاثة أهداف نظيفة، في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها 2019.

تقدم أحمد موسى للنسور الخضراء في الدقيقة الـ 15 من زمن الشوط الأول، قبل أن يعزز شيدوزي أوازيم في الدقيقة 34 من عمر الشوط.

وفي الشوط الثاني عزز إيجالو من تقدم المنتخب النيجيري، وأحرز الهدف الثالث للنسور في الدقيقة 57 من الشوط الثاني.

بهذه النتيجة رفع المنتخب النيجيري رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، بينما تتذيل سيشل المجموعة بدون رصيد من النقاط.