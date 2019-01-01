الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بالصور| بدأ المؤتمر الصحفي لدوري الحريف بنادي مدينة نصر

بالفيديو| كنيا تحقق فوزًا تاريخًا على غانا بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

مدارس الكرة وأكاديميات كرة القدم بالإسكندرية تساند المنتخب أمام النيجر

ليفربول يكشف حقيقة التعاقد مع «رابيو»

تصفيات أفريقيا.. نيجيريا تفوز على سيشل بثلاثية نظيفة

منذ 40 دقيقة
كتب: إسلام حجازي
تصفيات أفريقيا.. نيجيريا تفوز على سيشل بثلاثية نظيفة

منتخب نيجيريا

أخبار متعلقة

حقق منتخب نيجيريا فوزًا كبيرًا على منتخب سيشل بثلاثة أهداف نظيفة، في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها 2019.

تقدم أحمد موسى للنسور الخضراء في الدقيقة الـ 15 من زمن الشوط الأول، قبل أن يعزز شيدوزي أوازيم في الدقيقة 34 من عمر الشوط.

وفي الشوط الثاني عزز إيجالو من تقدم المنتخب النيجيري، وأحرز الهدف الثالث للنسور في الدقيقة 57 من الشوط الثاني.

بهذه النتيجة رفع المنتخب النيجيري رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، بينما تتذيل سيشل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

أخبار قد تعجبك

المنتخب يدخل زمن «أجيرى» بمهمة مصيرية أمام النيجر

استطلاع رأى

  • سويسرا

    سويسرا

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    دوري أمم أوروبا
  • أيسلندا

    أيسلندا

  • مصر

    مصر

  • -

    :

    -

    08:00 PM

    تصفيات أمم إفريقيا
  • النيجر

    النيجر

  • إنجلترا

    إنجلترا

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    دوري أمم أوروبا
  • أسبانيا

    أسبانيا

الأكثر قراءة

ننشر كواليس انتقال لاعب «الزمالك» إلى «الأهلي»

بعد انضمامه للجهاز الفني للفراعنة.. «سالجادو» يثير الجدل في مصر

لرغبته في التواصل مع الجماهير.. محمد صلاح يعنف الأمن المكلف بتأمينه
الزمالك يفاوض «المحمدى».. و«أفشة» يرفض «الأبيض»