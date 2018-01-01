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دوري الأبطال| الموعد والقنوات الناقلة لمباراة «الأهلي وحوريا».. الكواليني معلقا

اليوم PM 02:21
كتب: محمد السيسي
دوري الأبطال| الموعد والقنوات الناقلة لمباراة «الأهلي وحوريا».. الكواليني معلقا

الأهلي

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يلتقي النادي الأهلي نظيره حوريا كوناكري الغيني، اليوم، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في نسخة 2018.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة بي ان سبورت 1، ويعلق على هذه المواجهة محمد الكواليني.

ويواجه الأهلي، حورويا الغيني على ملعب 28 سبتمبر، والذي يسع لـ16 ألف مشجع وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلي العاصمة الغينية كوناكري، أمس، بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من 11 ساعة تخللها ترانزيت في كازابلانكا بالمغرب للتزود بالوقود.

ويرأس بعثة الأهلي العامري فاروق نائب رئيس النادي، فيما تضم قائمة الأهلي 23 لاعبا.

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