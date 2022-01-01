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مصدر بـ«الجبلاية» يوضح حقيقة اقتراب مصر من استضافة أمم أفريقيا

اليوم AM 11:09
كتب: عثمان إبراهيم
مصدر بـ«الجبلاية» يوضح حقيقة اقتراب مصر من استضافة أمم أفريقيا

صورة أرشيفية

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أكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن تحدث أشرف صبحي وزير الرياضة حول جاهزية مصر لاستقبال البطولات الأفريقية، لا يعني استضافتها لا  يعني بالضرورة تنظيم كأس أمم أفريقيا العام المقبل بدلاً من الكاميرون.

وكان وزير الرياضة، أكد على أن مصر تمتلك بنية تحتية تجعلها على أتم الاستعداد لاتقبال أي بطولة أفريقية في أي وقت، سواء بكرة القدم أو الرياضات الأخري.

كما ناشد أشرف صبحي خلال المؤتمر الخاص بالجمعية العمومية الغير عادية لـ«كاف»، الاتحاد الأفريقي من أجل معاونة الاتحادات المحلية على وضع آلية محددة لاستكشاف المواهب وتنميتها داخل كافة دول القارة السمراء.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ فعاليات الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف" ويحضرها جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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