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عاجل| وصول «انفانتينو» و«أحمد أحمد» لاحتفالية «الجبلاية» على الجمال

منذ 43 دقيقة
كتب: عثمان إبراهيم
عاجل| وصول «انفانتينو» و«أحمد أحمد» لاحتفالية «الجبلاية» على الجمال

أحمد أحمد وإنفانتينو

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وصل الثنائي جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي إلى مقر الاحتفالية التي أقامها الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة شرم الشيخ على هامش الجمعية العمومية الغير عادية «الكاف».

وكانت الشركة الراعية لاتحاد الكرة قد أقامت مسرحًا خاصًا في حفل العشاء، الذي يقيمه اتحاد الكرة المصري للوفود الأفريقية، التي حضرت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي.

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