خاص| «إنفانتينو» لـ «الوطن سبورت»: نسعى لتقييم استضافة حفل «الأفضل» في مصر

تحدث «جياني إنفانتينو» مع «الوطن سبورت»، عن إمكانية أن تستضيف مصر حفل «الأفضل The Best»، خلال الفترة المقبلة.

وأكد «إنفانتينو» في تصريحات خاصة، أن الاتحاد الدولي يعمل على تنظيم حفل الأفضل في أحد أماكن مصر الساحرة، وأن يتسلم أفضل لاعب في العالم جائزته هنا في مصر.

ويحضر «إنفانتينو» حفل العشاء، الذي يقيمه اتحاد الكرة المصري للوفود الأفريقية، التي حضرت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، التي استضافتها شرم الشيخ صباح اليوم.