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الدول الأفريقية تؤيد «أنفانتينو» لولاية ثانية.. ورئيس «فيفا»: شرم الشيخ مدينة ساحرة

اليوم AM 08:30
كتب: عثمان إبراهيم
الدول الأفريقية تؤيد «أنفانتينو» لولاية ثانية.. ورئيس «فيفا»: شرم الشيخ مدينة ساحرة

أنفانتينو

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نقلًا عن العدد الورقي،،،

أعلن فوزى لقجع، رئيس الاتحاد المغربى لكرة القدم، تأييد كافة دول القارة السمراء لجيانى أنفانتينو فى انتخابات رئاسة الاتحاد الدولى المقبلة، مؤكداً أن هذا التأييد غير مشروط، خاصة بعدما قدمه رئيس فيفا الحالى خلال الفترة الماضية فى خدمة كرة القدم والعبور بالاتحاد الدولى إلى بر الأمان بعد المشاكل العاصفة التى أطاحت بالعديد من ممثليه بسبب تهم الفساد والتربح.

ومن جهته، أعرب جيانى أنفانتينو عن امتنانه لكل الحاضرين للجمعية العمومية غير العادية، وأنه سعيد بوجوده فى شرم الشيخ، التى وصفها بالمدينة الساحرة، معرباً عن امتنانه لحضور هذا الحدث، معلناً أنه سيتم زيادة الاستثمارات فى كرة القدم خلال الفترة المقبلة، خاصة داخل أفريقيا التى ترتبط شعوبها بلعبة كرة القدم، موجهاً الشكر بشكل خاص للمغرب التى تسعى بكل قوة لتطوير اللعبة داخل أفريقيا وخارجها، وتمنى رئيس فيفا أن تكون هناك بطولة دولية جديدة تجمع دولاً من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية، حتى تكتسب منتخبات تلك الدول خبرات أكبر تساعدهم على رفع مستواهم فى المنافسات الدولية الكبرى مثل كأس العالم.

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